Новые вагоны для российских поездов: Бионический дизайн, сейфы, душ и климат-контроль

Российский инвестиционный форум в этом году оказался довольно продуктивным. 538 соглашений на общую сумму почти 800 млрд рублей. Крупнейший контракт заключили АО «Федеральная пассажирская компания» (дочерняя компания «РЖД») и АО «Трансмашхолдинг». Тверской вагоностроительный завод, входящий в структуру «ТМХ», поставит для железных дорог страны более трех тысяч новых вагонов. Какие новшества ждут пассажиров? Станет ли комфортнее путешествовать на поезде? Об этом в открытой студии «КП» на форуме в Сочи рассказал Александр Лошманов, заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг».

«МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ МНОЖЕСТВО ЗАПРОСОВ ОТ ПАССАЖИРОВ»

- Александр Евгеньевич, самое крупное соглашение, подписанное на форуме – это ваш контракт с «Федеральной пассажирской компанией» на поставку очень большого количества новых вагонов. Общая сумма - 237 млрд. рублей, не считая НДС. Расскажите подробнее об этой сделке. Что включает в себя соглашение?

- Соглашение рассчитано на семь лет. Первые вагоны мы начнем поставлять уже в ближайшие дни. Договор предусматривает поставку 3730 вагонов. Часть из них является твердым заказом – это те вагоны, на которые сегодня у Федеральной пассажирской компании есть понимание, как они будут выглядеть, на каких маршрутах будут использоваться. А часть вагонов являются перспективными, большая часть работы над которыми еще впереди. В договоре они описаны как опционные, то есть дополнительные. Сейчас ФПК формирует требования к ним. Эти вагоны будут поставляться, начиная с 2023 года.

- То есть в них что-то изменится?

- Да, это будут новые вагоны. Мы сами с нетерпением ждем, когда заказчик сформулирует требования . Это как раз одно из преимуществ нашего договора. Он позволяет железнодорожникам предъявлять новые требования к нам, как к производителю. А для нас это и большая честь - исполнять заказ, - и огромный вызов. Мы знаем, что «Федеральная пассажирская компания» проводила активную работу с пассажирами, изучала их предпочтения потребности.

- Расскажите подробнее, что именно ФПК хотела видеть в новых вагонах?

- Вагоны 2019 – это целый ряд новшеств. В том числе будет реализовано множество запросов, которые были от пассажиров.

МЕНЬШЕ ПРОВОДНИКОВ, А ЧАЙ И КОФЕ КУПИМ САМИ

- Например?

- Во-первых, при входе в вагон сразу будет бросаться в глаза, что сделана новая планировка. Это будет не просто один вагон, а двухвагонный сцеп, в центре которого сформирована сервисная зона, где пассажиры могут купить чашечку кофе, чая или перекусить. Там будут установлены кофе-машины, аппараты с закусками и бутербродами.

- А как же проводник? Его не будет теперь?

- Будет один проводник на два вагона. У него, наверное, останется функция приготовления чая за дополнительную оплату. Проводников будет меньше, а у пассажиров появится возможность самостоятельного выбора услуг.

- Что еще нового появится?

- Безусловно, пассажиров ждет прежде всего обновленный интерьер. Он станет более комфортным. Это общемировая тенденция в пассажирском вагоностроении - бионический дизайн, когда элементы природы соединяются с техникой, и пассажир на подсознательном уровне начинает чувствовать себя более комфортно в этой среде.

- Что такое бионический дизайн?

- Это качественные, экологичные, удобные и приятные наощупь материалы. То есть, те элементы интерьера, которые способствуют отдыху пассажира и создают дополнительный комфорт. Еще одно из требований пассажиров, которое часто звучит, - индивидуальные сейфы.. Если вы пошли за чашечкой кофе, теперь можете спокойно оставить телефон, кошелек, документы или другие ценные вещи в сейфе. В новых пассажирских вагонах каждое место будет оборудовано сейфовой ячейкой.

- А принцип такой же, как в гостиницах – числовой код?

- Да, конечно. Это достаточно просто. Сейф небольшой, но ценные вещи вы можете спокойно там оставить и совершенно не переживать за них. Еще одна новация - в каждом купе теперь предусмотрена возможность внутреннего регулирования температуры.

- Ой, как удобно. Чтобы не бегать к проводнику и просить убавить или прибавить...

- Да, именно. Еще одно важное новшество (и это подтвердили опросы) - душ. Во всех вагонах новой серии появятся душевые. Кроме этого туалетные помещения приобретут еще более современный вид. А все оборудование будет снабжено сенсорными датчиками. Не нужно будет ни к чему прикасаться: вы просто поднесли руки, получили порцию мыла, воды, тут же же посушили руки – здесь тоже все будет еще более удобным.

«НОВШЕСТВА КОСНУТСЯ ВСЕХ ТИПОВ ВАГОНОВ»

- Я так понимаю, что все это будет делаться в рамках купе. Или плацкарт тоже имеется в виду?

- Все, что касается купе – это только сейфы и индивидуальное регулирование температуры. В плацкарте последнее достаточно сложно реализовать, потому что пространство является общим для всех пассажиров. А все остальные элементы будут присущи как новым купейным, так и плацкартным вагонам. Все типы вагонов приобретут единый стиль и набор новшеств, которые будут направлены на повышение комфорта в поезде для пассажиров.

- А вход в вагон будет бесступенчатым?

- Вход будет как с низких платформ (там откидывается специальная подножка), так и с высоких платформ. Везде у нас предусмотрены дополнительные мостики, чтобы пассажиры с крупногабаритным грузом могли спокойно и беспрепятственно переместиться в вагон или выйти из вагона. Между всеми вагонами дополнительно установлены герметизированные переходы. Теперь во всем поезде будет единая комфортная среда для беспрепятственного передвижения. То есть, вы даже не заметите, как перейдете из вагона в вагон. Плюс специально по заказу Федеральной пассажирской компании мы установили специальные двери с кнопками. Если вы с большим чемоданом или с сумками, вам не нужно открывать тяжелую дверь. Спокойно нажимаете на кнопку, дверь сама открывается. Это тоже удобно. Думаю, пассажиры оценят.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ СТОИМОСТЬ БИЛЕТА?

- Новаций много. Как изменилась стоимость самого вагона за счет такой модификации? Сильно ли она выросла?

- Одно из основных требований к Трансмашхолдингу в рамках такого долгосрочного контракта - сохранение базовой цены. Это удобно и заказчику, и пассажирам. Еще очень важный момент. Мы повысили эффективность эксплуатации вагонов. Увеличены межремонтные пробеги – это даст возможность дополнительной экономии для перевозчика И возможность сохранения приемлемой стоимости поездки (но это скорее вопрос к ФПК. - Ред.). И наконец, естественно, есть повышенные требования к надежности, безопасности, которые в России являются одними из наиболее жестких в мире. Все они будут нами учтены. Например, есть система предиктивной диагностики, которую заказчик потребовал установить. Это когда интеллектуальная система позволяет заранее говорить о том, что конкретный элемент оборудования находится в предотказном состоянии. То есть, оно еще не отказало, но может при стечении определенных обстоятельств в ближайшее время сломаться. Мы считаем, что весь комплекс решений, которые нам удалось реализовать в новых пассажирских вагонах, будут работать в итоге на повышение комфортабельности поездки.

СПРАВКА «КП»

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) – крупнейший в России производитель техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта. Компания входит в число крупнейших в мире производителей рельсовой техники. Трансмашхолдинг является ядром группы, создающей современный комплексный транспортный продукт, который включает в себя разработку и выпуск подвижного состава; его обслуживание, ремонт и модернизацию; цифровые технологии в производстве и эксплуатации; системы управления движением.