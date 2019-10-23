"Дважды вздрогнул": Турецкий повар разыграл Хабиба Нурмагомедова в своем ресторане

Знаменитый турецкий повар Бурак Оздемир встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в собственном ресторане. Во время совместного приготовления блюд турок решил разыграть бойца. Да так профессионально, что Нурмагомедов, который славится своей невозмутимостью, дважды вздрогнул от неожиданности и удивления!

Сначала Оздемир сделал вид, что опрокинет горячее блюдо прямо на российского бойца, а потом чуть не пролил чай на чемпиона UFC. Правда, чашки (к счастью для обоих) оказались пустыми. Забавное видео с участием двух знаменитостей облетело весь Интернет и набрало уже более 3,5 млн просмотров!

cznburak Знаменитый турецкий повар Бурак Оздемир встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в собственном ресторане

Ранее Хабиб сообщил в своих социальных сетях, что встретится со знаменитым шеф-поваром. Вместе с Бураком Нурмагомедов приготовил сразу несколько блюд, после чего сам же их и попробовал.

Более того, спортсмен разоткровенничался и рассказал, что во время сгонки веса постоянно смотрит видео знаменитого турка.

cznburak Забавное видео с участием двух знаменитостей облетело весь Интернет и набрало уже более 3,5 млн просмотров!

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Хабиб Нурмагомедов попал в Книгу рекордов как самый популярный инстаграм-блогер в России. На страницу бойца в соцсетях подписаны 17,3 млн человек.