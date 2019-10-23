2019-10-23T04:58:27+03:00
Спорт

"Дважды вздрогнул": Турецкий повар разыграл Хабиба Нурмагомедова в своем ресторане

Чемпиона UFC побывал в гостях у знаменитого шеф-повара и приготовил вместе с ним несколько блюд [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Дважды вздрогнул": Турецкий повар разыграл Хабиба Нурмагомедова в своем ресторане"Дважды вздрогнул": Турецкий повар разыграл Хабиба Нурмагомедова в своем ресторанеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Знаменитый турецкий повар Бурак Оздемир встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в собственном ресторане. Во время совместного приготовления блюд турок решил разыграть бойца. Да так профессионально, что Нурмагомедов, который славится своей невозмутимостью, дважды вздрогнул от неожиданности и удивления!

Сначала Оздемир сделал вид, что опрокинет горячее блюдо прямо на российского бойца, а потом чуть не пролил чай на чемпиона UFC. Правда, чашки (к счастью для обоих) оказались пустыми. Забавное видео с участием двух знаменитостей облетело весь Интернет и набрало уже более 3,5 млн просмотров!

cznburakcznburak
Знаменитый турецкий повар Бурак Оздемир встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в собственном ресторане
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Ранее Хабиб сообщил в своих социальных сетях, что встретится со знаменитым шеф-поваром. Вместе с Бураком Нурмагомедов приготовил сразу несколько блюд, после чего сам же их и попробовал.

Более того, спортсмен разоткровенничался и рассказал, что во время сгонки веса постоянно смотрит видео знаменитого турка.

cznburakcznburak
Забавное видео с участием двух знаменитостей облетело весь Интернет и набрало уже более 3,5 млн просмотров!
586480 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Хабиб Нурмагомедов попал в Книгу рекордов как самый популярный инстаграм-блогер в России. На страницу бойца в соцсетях подписаны 17,3 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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