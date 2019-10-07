Хабиб Нурмагомедов попал в Книгу рекордов как самый популярный инстаграм-блогер в России

Рекорд Хабиба, о котором так много говорили в последнее время, теперь зафиксирован официально. Напомним, после боя с Дастином Порье Нурмагомедов за одну ночь стал популярнее «королевы Инстаграма» Ольги Бузовой: всего за несколько часов количество его подписчиков увеличилось до 16 млн 345 тысяч (против 16 млн 319 тысяч у звезды «Дома-2»). А теперь, спустя месяц, боец и вовсе ушел в отрыв — разница составляет уже 1 млн. Зафиксировать победу Нурмагомедова решили представители Книги рекордов России.

В субботу, 5 сентября, в рамках делового форума в Санкт-Петербурге действующий чемпион UFC получил сразу два сертификата Книги: «Самая продолжительная беспроигрышная серия боев среди Российский бойцов в UFC (12 побед)» и «Наибольшее количество подписчиков среди мужчин в Российском Instagram (17,3 млн подписчиков)».

Дипломы вручили главный эксперт Книги рекордов - пятикратный рекордсмен мира по фитнесу и силовому экстриму, президент ежегодной премии «Человек Года» Андрей Лобков и кандидат философских наук, главный редактор и основатель проекта Станислав Коненко. Сам рекордсмен был немногословен, хотя ранее признавался: соцсети для него имеют большое значение.

- Если я скажу, что Instagram мне не важен, то совру. А врать не хочется, - говорил Нурмагомедов. - После боя с Порье вышла эта информация про меня и Бузову. Я даже не знал, что идет соперничество, не соревновался с ней. Но всегда приятно быть первым. Надеюсь, она поймет. Женщины ведь тоже стараются везде быть первыми. Я всегда сам вел Instagram, старался писать без ошибок. У меня в школе была очень хорошая орфография. Хорошо еще, что Instagram не показывает почерк.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в день финала чемпионата мира по боксу эксперты проекта вручили сертификат отцу чемпиона UFC, заслуженному тренеру Абдулманапу Нурмагомедову за наибольшее количество воспитанников Российского тренера, ставших чемпионами мира по боевому самбо - 18 человек.