В Госдуме оценили экономический потенциал и стратегические планы Ростовской области

Успевшая себя хорошо зарекомендовать на уровне региона схема взаимодействия между исполнительной и законодательной ветвями власти Ростовской области поднялся на новую ступень — федеральную.

В преддверии принятия главного финансового документа страны, перспективы развития донского региона и стоящие перед ним на ближайшие годы стратегические цели обсудили в Государственной думе — с участием экспертов Федерального центра компетенции, представителей облправительства и Совета Федерации, Торгово-промышленной палаты России, бизнес-структур и, собственно, самих парламентариев, представляющих в ГД РФ Ростовскую область.

Рост ВРП в Ростовской области опережает общероссийские показатели

Встреча прошла в формате «депутатского треугольника», эффективность которого одобрена губернатором Ростовской области Василием Голубевым, который назвал такую вертикаль эффективной, поскольку она позволяет оперативно и качественно реагировать на важнейшие вопросы, интересующие прежде всего население.

- Такой формат в стенах Государственной думы проходит впервые, инициаторами выступили Заксобрание и правительство Ростовской области при поддержке главы региона, - отметил депутат федерального парламента Виктор Дерябкин. - Это тем более важно, потому что сейчас горячая пора - рассмотрение бюджета страны. И мы бы хотели услышать от профильных министров о задачах, которые сегодня стоят перед Ростовской областью, и как мы можем на федеральном уровне помочь их решать.

А задач, как рассказали в своих выступлениях региональный министр экономического развития Максим Папушенко и замгубернатора Игорь Сорокин, немало, и каждая требует отдельного внимания.

- Рост ВРП за 2010-2018 годы составил 129,4% (среднероссийский показатель – 112,9%), - отметил Папушенко. - И, главное, эта положительная динамика продолжается.

Одним из заметных факторов, оказавших мощное влияние деловой активности на Дону, он назвал чемпионат мира по футболу 2018 года, пять матчей которого приняла южная столица на новом стадионе «Ростов-Арена».

- Мы увидели рекордный рост по инвестициям, объему экономики, промышленному производству, розничному товарообороту, - пояснил министр. - А сегодня роль такого мощного фактора для роста экономики играют нацпроекты и синхронизированная с ними Стратегия социально-экономического развития региона-2030.

Вместе с тем, и сама область предпринимает действенные меры для поддержки инвестиционной деятельности и активизации экономического роста — в частности, это принятие регионального закона об инвестиционных налоговых вычетах, «инженерные» субсидии, налоговые льготы для инвесторов, заключение спецконтрактов с инвесторами, создание и развитие новых индустрий, которые должны стать новыми драйверами экономического роста (в том числе, ветроэнергетика и электронная торговля), развитие инфраструктуры поддержки бизнеса и так далее.

На стенах Госдумы России встреча в формате «депутатского треугольника» состоялась впервые. Фото: управление информполитики правительства РО.

Есть инициатива по созданию системы мониторинга компаний-экспортеров

Однако, резюмировал Папушенко, по ряду направлений нужна дополнительная поддержка на уровне Федерации, для чего, собственно, к совещанию и был подготовлен пакет из более чем 20 инициатив, направленных на ускоренное развитие региона: это задачи, касающиеся сферы малого бизнеса, программы расширенного лизинга, закупок госкорпораций, контрольно-надзорной деятельности, в решении которых могла быть оказана помощь парламентариев, так как они связаны с предложениями об изменениях в федеральном законодательстве.

Особый акцент он сделал на идее создания системы мониторинга компаний-экспортеров, в том числе из числа малого и среднего бизнеса, к которой бы имели доступ органы власти субъектов РФ.

- Внешнеэкономическая деятельность традиционно является одним из конкурентных преимуществ Ростовской области, а темпы роста экспорта на Дону одни из наиболее высоких среди субъектов РФ, - напомнил Максим Папушенко. - Общий объем внешнеторгового оборота превысил по итогам прошлого года $12 млрд. Ростовская область в числе ведущих регионов-экспортеров вошла в ТОП-10, и заняла на 1-е место в ЮФО.

Нужна поддержка сельхозмашиностроения и по вопросу реструктуризации углепрома

Замгубернатора Игорь Сорокин, в свою очередь, отметил, что для донского региона, который является лидером в стране в сфере сельхозмашиностроения, очень важна поддержка этой отрасли. Ранее в Правительстве РФ обсуждалась возможность отмены предоставления господдержки производителям сельхозтехники, в связи с чем губернатором Василием Голубевым были приняты максимальные усилия, чтобы сохранить этот механизм. И это удалось сделать.

- С учетом сложившейся практики, потребность в субсидиях составляет порядка 10 миллиардов рублей в год, прошу депутатский корпус оперативно поддерживать вносимые изменения в бюджет для выделения дополнительных ассигнований на поддержку отрасли, - обратился Сорокин к депутатам Госдумы.

И еще один важный вопрос, требующий решения на федеральном уровне, обозначенный представителями донского правительства, касался завершения мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.

- В настоящее время из федерального бюджета финансируются только мероприятия по переселению граждан из ветхого жилья, пострадавшего от ведения горных работ, - пояснил Сорокин. - В текущем году предусмотрено 764 млн рублей на переселение более трехсот семей, в проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы планируется порядка 1,5 млрд рублей на переселение еще 580 семей. Однако остается нерешенным вопрос по выделению средств на капремонт и реконструкцию более полусотни соцобъектов в Ростовской области, включая три десятка объектов образования, одиннадцать — медучреждений, а также объектов культуры и спорта. По его словам, уже сейчас правительством Ростовской области совместно с Минэнерго России проведена работа по обследованию объектов, подготовке документации и выполнению проектных работ. В настоящее время утверждены 40 проектов на общую сумму 5 млрд рублей. Минэнерго России внесены изменения в постановления Правительства Российской Федерации, позволяющие финансировать реализацию проектов путем выделения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.