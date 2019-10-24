Что такое «мужское воспитание»

Как известно, в Госдуме сейчас снова остро обсуждается закон о профилактике домашнего насилия. В пылу дискуссии лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже заявил о «заниженной» роли мужчин в обществе. Повышать надо роль мужчин! Бесспорно, да. Но как?

«Вы часто жалуетесь на недостатки мужчин, мол, мужиков не осталось, потому что отцы не участвуют в воспитании, устраняются, не общаются с детьми. Иногда мне кажется, лучше бы устранялись. Чисто мужское воспитание - тоже создаёт проблемы. Мой отец очень хотел детей и был ответственным человеком. Нас с братом воспитывал от души. Ходил с нами в лес, водил в парк, в кино, кататься на лыжах. Но всегда брату доставалось внимания больше.

Я так и запомнила с детства картинку: папа с братом идут разговаривают впереди, а я за ними плетусь, пытаясь вклиниться в разговор, но меня никто не слушает. Похвалы и добрые слова от папы я получала, когда делала что-то полезное. Однажды нашла поляну с грибами, тогда мне удалось попользоваться успехом, я это запомнила и как-то на прогулке предложила купить всем мороженое - родителям и брату - на свои карманные деньги. Я снова получила свою порцию одобрения. Особенно папа был рад, когда я помогаю маме по дому. Я очень рано научилась готовить. Лучший способ получить папино хорошее отношение - приготовить ужин. Брату же достаточно было просто быть. Захотел «Лего» — какой молодец! А я захотела куклу — глупости. Папа часто говорил, что мужчина не может любить детей, как мать, безусловно. Он должен видеть успехи ребёнка. Однако с братом у них была настоящая мужская дружба и общие мужские интересы - рыбалка, походы. Меня в такие вылазки не брали. Я выросла с ощущением, что я — второй сорт. Сама по себе я людям не нужна, только в комплекте с готовностью быть чем-то полезной. И, конечно, я ярая феминистка.

Понимаю, не у всех так. И мужчины разные, но отношения так и не сложились. Было несколько коротких романов, а серьезного ничего. Как только чувствую, что мужчина видит во мне какую-то выгоду или просит об услуге - сразу сваливаю. От выражений «женские обязанности» и «домашнее хозяйство» меня просто трясёт. Питаюсь в основном готовыми блюдами, по дому помогает специальный человек. Хорошо зарабатываю. Хожу к психологу, но пока не особо помогает.

Брат, кстати, женат, невестка не работает, растит ребёнка.

Вика, 32 года».

Ваш папа, Вика, в принципе прав. Он воспитал мужчину с «завышенной» ролью. С заниженной ролью выросли вы. Тоже так себе ситуация.

Умиляясь перед идеей некоего «мужского воспитания», мы часто его идеализируем, путая с воспитанием любое участие отца в жизни ребенка вообще.

Например, был у меня ученик. Он имел привычку орать на маму и бабушку. Бабушку называл дурой при мне.

Однажды я увидела, как он послал маму на фиг при отце. Папуля бровью не повел. Хотя любой психолог скажет: такие вещи надо пресекать резко, сразу. Если не получается делать это сообща, взрослым нужно обсудить общую стратегию.

«Муж – очень хороший отец, - говорила мне потом мама тихим голосом в прихожей, - много сыном занимается. Просто устал, и с моей матерью у него отношения сложные…»

Ага, то есть, у мужа с тещей конфликт, а ребенок растет женоненавистником. Какая красота.

Мне кажется, разделять методы воспитания на «мужские» и «женские» - вообще глупая затея. Воспитание должно быть последовательным и твердым, говорят педагоги. Устанавливаем правила и следим, чтобы они соблюдались, как бы мы ни устали после работы. А «мужское» и «женское» здесь вообще ни при чем.

А вы, Вика, все-таки не отказывайтесь от психотерапии. Избавление от детских «кривых» установок – долгая история.

Дорогие читатели, допускаю, что вы не согласны с моими выводами. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru