2019-09-17T14:36:14+03:00
Общество

Законопроект о домашнем насилии внесут в Госдуму до конца октября

В Совфеде рассказали о трудностях в подготовке документа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Законопроект о домашнем насилии могут внести в Госдуму в октябреЗаконопроект о домашнем насилии могут внести в Госдуму в октябреФото: Святослав ЗОРКИЙ
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До конца октября в Госдуму должен быть внесён законопроект о профилактике домашнего насилия. Об этом сообщила сенатор Екатерина Лахова, входящая в состав рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в сфере предупреждения и профилактики семейного насилия.

«В течение месяца рабочая группа намерена подготовить окончательный вариант текста, который разработчики могли бы официально внести на рассмотрение Госдумы», - передает ТАСС слова сенатора.

Лахова пояснила, что сейчас основная проблема связана с понятийным аппаратом: как назвать закон, дать бытовое насилие или домашнее. «Надеюсь, за 20 дней придем к общему знаменателю», - добавила она.

Представитель группы подчеркнула, что сейчас основное внимание уделено вопросу охранного ордера - запрета виновным в домашнем насилии приближаться к своим жертвам, а также последующей реабилитации пострадавших.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова подняла тему закона о домашнем насилии после случая девочкой в Ингушетии, которая была зверски избита родной тетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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