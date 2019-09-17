Законопроект о домашнем насилии внесут в Госдуму до конца октября
До конца октября в Госдуму должен быть внесён законопроект о профилактике домашнего насилия. Об этом сообщила сенатор Екатерина Лахова, входящая в состав рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в сфере предупреждения и профилактики семейного насилия.
«В течение месяца рабочая группа намерена подготовить окончательный вариант текста, который разработчики могли бы официально внести на рассмотрение Госдумы», - передает ТАСС слова сенатора.
Лахова пояснила, что сейчас основная проблема связана с понятийным аппаратом: как назвать закон, дать бытовое насилие или домашнее. «Надеюсь, за 20 дней придем к общему знаменателю», - добавила она.
Представитель группы подчеркнула, что сейчас основное внимание уделено вопросу охранного ордера - запрета виновным в домашнем насилии приближаться к своим жертвам, а также последующей реабилитации пострадавших.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова подняла тему закона о домашнем насилии после случая девочкой в Ингушетии, которая была зверски избита родной тетей.
ИСТОЧНИК KP.RU