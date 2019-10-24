Россия подняла над небом Европы "Славянский щит"

Минобороны России впервые задействовало в учениях на территории Европы ракетный дивизион С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею "Панцирь-С".

- Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2019», - сообщает Минобороны России.

Вооружение развернуто на территории сербской авиабазы «Батайница». Оно войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района.

- В ходе учения российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника в процессе несения совместного боевого дежурства по ПВО.

В ведомстве отметили, что российско-сербское учение по ПВО «Славянский щит – 2019» проводится в первый раз и состоит из двух этапов. Первый этап российско-сербского учения прошел в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. Второй этап предусмотрен к проведению с 23 по 29 октября 2019 года на территории Республики Сербия.

Отметим, что комплекс «Панцирь-С» в состоянии поражать цели на удалении до 40 километров, на высоте до 15 километров. При этом скорость поражаемых целей не должна превышать 2000 м/с. А ракетный дивизион С-400 способен захватывать быстролетящие цели на расстоянии до 600 километров, а уверенно их уничтожать на дистанции более 400 километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739857" frameborder="0"></iframe> Комплексы С-400 и "Панцирь-С" прибыли на авиабазу Батайница для учений.Как отметили в Минобороны, российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника в процессе несения совместного боевого дежурства по ПВО (с) Ruptly

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