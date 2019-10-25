Индекс предательства: в каких странах Европы население больше всего помогало Гитлеру

Возглавляемый Александровым Дюковым Фонд «Историческая память» жестко противостоит многочисленным попыткам переписать нашу историю, особенно в той части, которая касается Великой Отечественной войны. И новая наша встреча с историком на радио «Комсомольская правда» началась с обсуждения именно этой темы.

«ДЕДУШКИ» И «ВНУЧАТА»

- Александр, в последнюю нашу встречу на радио «КП» Вы говорили о возможности привлекать к суду за преступления во время Второй Мировой прибалтийских коллаборационистов. И вот СК объявил о возбуждении уголовного дела в отношении одного из ветеранов Латышского легиона СС, Висвалдиса Лациса. Лед тронулся? Нас услышали?

- Дело обстоит не совсем так. Против Лациса возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ – за реабилитацию нацизма. Не за его действия во время Великой Отечественной войны, а за современные деяния. Лацис автор книги, которая пафосно называется «Латвийский легион в свете истины». И в ней он героизирует это соединение – Латышский легион СС. Так что дело в отношении Лациса – это немножко не о том, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Однако мимо общественности прошла почему-то другая история – Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по преступлениям, которые были совершены у населенного пункта Жестяная Горка под Новгородом латышами-коллаборационистами, сотрудниками местных структур СД. Не исключено, что смогут найти до сих пор живущих еще участников преступлений. Во это – именно то, о чем я говорил. Так что дело действительно стронулось с мертвой точки.

Латвийский политик Висвалдис Лацис воевал в составе 19-й гренадерской дивизии СС.Фото: Википедия

- А дело в отношении Лациса не выглядит смешным? Дедушке –эсэсовцу как-никак уже 95 лет.

- Это абсолютно нормально. Дедушка, несмотря на свой почтенный возраст, совершил то, что ему инкриминируется. Также это очень хорошее напоминание другим деятелям в Прибалтике, которые продолжают делать то же самое, что делает господин Лацис, героизируют нацистских преступников – легионеров СС. В этом смысле действия Следственного комитета – это действия чрезвычайно важные. Изучение преступлений, совершенных прибалтийскими коллаборационистами на территории Псковской области и других областей нашей страны - одно из направлений, по которому было бы правильно двигаться. Могу подсказать следующий «адрес». На территории Псковской области существовал концлагерь Моглино, который находился под контролем эстонской полиции безопасности. Там уничтожали и евреев, которых привозили из Европы.

Историк Александр Дюков.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы в этом вопросе возвращаемся к тем же принципам, что исповедует всю свою историю Израиль?

- Мне бы хотелось на это надеяться. Есть базовый принцип: преступники, совершившие преступления в годы Второй Мировой, должны понести наказание. Если в странах Прибалтики за последние 25 лет со времен обретения ими независимости фактически никакой работы по осуждению этих преступников не ведется, придется эту работу вести российским соответствующим органам. К сожалению, эта работа началась поздно. К счастью, время еще есть. За рубежами Латвии проживает около сотни бывших легионеров «Ваффен-СС». И среди них абсолютно наверняка есть люди, причастные к нацистским преступлениям.

- А вот их «внук», нынешний министр обороны Латвии Пабрикс заявил, что латыши должны гордиться своими героями – латышскими «Ваффен-СС».

- Пабрикс сказал то, что обычно наши прибалтийские друзья стараются публично не говорить, но на самом деле думают. Пабриксу даже пришлось, чтобы не вызывать совсем уж больших скандалов на международном уровне, убрать сообщение о своей речи с сайта Министерства обороны. Но все знают, что это правда. И для Пабрикса, и для представителей латышских политических элит легионеры СС являются героями.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФАЛЬШИВКА ДЛЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТА

- Полноте, вам не кажется, что Вы уж слишком преувеличиваете масштаб скандала? Особенно, если учесть резолюцию Европарламента, в котором пакт Молотова-Риббентропа назвали причиной Второй Мировой войны, тем самым разделив ответственность за ее начало между Германией Гитлера и СССР. Как-то удивительно синхронно выглядят выступления прибалтов и резолюция Европарламента.

- Это воплощение тех идей, которые сначала появились в прибалтийских, восточноевропейских странах, и потом на протяжении очень долгого времени насаждались из Восточной Европы в остальную Европу. О якобы двух равножестоких оккупациях – нацистской и советской. В 2008 году Европарламент уже принимал резолюцию, связанную с пактом Молотова – Риббентропа. Тогда было заявлено о необходимости объявления 23 августа днем памяти жертв сталинизма и нацизма. Были, мол, жертвы нацизма и жертвы сталинизма, объявляем день жертв нацизма и сталинизма. Мы не сомневаемся, что жертвы сталинизма имели место. Другое дело, что их нельзя сравнивать с нацистской истребительной политикой. Резолюция Европарламента 2008 года находилась все же в определенных рамках. То, что было принято 19 сентября 2019-го, это уже явный выход за любые рамки приемлемого. Эта резолюция гораздо более пространная, в ней множество дичайших утверждений. Например, в ней говорится не только о том, что Советский Союз ответственен за разжигание Второй Мировой, хотя и это утверждение само по себе скандальное и безосновательное. Там еще написано, что причиной действия советской стороны было стремление к мировому господству.

Август 1939 года, подписание документов пакта Молотова - Риббентропа в Москве.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Исходя из чего было сделано такое заключение? Документы, планы, заявления?

- Я смотрел черновики этой резолюции. Понятно, что резолюция корректируется в ходе обсуждения, а есть различные черновики, которые подаются различными фракциями. Тот черновик, который был взят за основу, его немножечко поправили. И там было обоснование – ссылка на фальшивку, которая давным-давно разоблачена историками. Это так называемая речь Сталина на заседании Политбюро в августе 1939 года. Много лет назад российский историй Сергей Случ опубликовал в журнале «Отечественная история» статью – «Речь Сталина, которой не было», где разбирал генезис этот фальшивки, ее происхождение. Не так давно интересное исследование на эту тему сделал историк из Мюнхена Игорь Петров. Несмотря на все это, заведомая фальшивка оказалась положена в основу резолюции. Сделали ее, по всей видимости, французские спецслужбы, задействовав русских эмигрантов. А запустили ее в ноябре 1939-го.

- А использовали поляки, писавшие резолюцию в 2019-м, через 70 лет. Зудит у них по-прежнему по поводу пакта. Они не хотят вспомнить пакт Пилсудского-Гитлера 1934-го?

- Я бы вспомнил не только польско-германский пакт 1934 года, а действия Польши, гораздо более явно направленные на разрушение существовавшего миропорядка, нарушавшие международное право. Это 1938 год. И соучастие Польши в разделе Чехословакии. Когда польская сторона не просто выступала во время Мюнхенского кризиса как младший партнер Германии, не только захватила часть Чехословакии, но и перед этим забрасывала туда диверсионные отряды. Действия Польши явно носили агрессивный характер. Это была военная агрессия против Чехословакии.

ПЕРВЫЕ «НЕГРАЖДАНЕ» - ПОЛЯКИ ЛИТВЫ

- Ну да, даже симпатизировавший им Черчилль назвал их «гиенами Европы».

- Поляки очень любят цитировать высказывание Молотова, сделанное им после падения Польши в 1939 году, о том, что Польша – это уродливое детище Версальского договора. Молотов действительно сказал эти слова. Но Молотов лишь повторил высказывания одного из польских дипломатов, который аналогичным образом в 1938 году высказался про Чехословакию. Что Чехословакия – это уродец, порожденный Версальским договором. Понятно, что слова Молотова обидны и даже оскорбительны для польского государства, но все-таки первым подобные речи начал вести вовсе не советский нарком.

- События сентября 1939 года остаются в Польше чрезвычайно болезненной темой…

- Да, причем, оценки тех событий в современной Польше даются гораздо более радикальные, чем польскими властями 80 лет назад.

1939 год, немецкий и советский офицер отправляются во Львов для переговоров с польскими военными.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Как так?

- Ну вот смотрите. В 1939-м Польша была полноправным членом Лиги Наций, как и СССР. Когда в ноябре 1939 года разразилась советско-финская война, Финляндия подняла в Лиге Наций вопрос о советской агрессии, после чего СССР исключили из Лиги Наций. Но после вступления советских войск на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии Польша не квалифицировала действия СССР как войну. Точно так же войны Москве не было объявлено ни Англией, ни Францией, союзниками поляков. Фактически все они согласились с тем, что действия Советского Союза в Западной Украине и Западной Белоруссии не носят характер войны по отношению к Польше.

Мы с коллегами провели изыскания в архиве ООН в Женеве, где лежат документы Лиги Наций. В частности, ее секретариата, куда подавались все заявления. Единственный документ, поданный польской стороной осенью 1939 года, где в негативном смысле упоминаются советские действия - это датируемая уже концом октября нота, в которой говорится о непризнании Польшей новых границ между СССР и Германией. И связано это было с передачей СССР Литве Виленского края. А вот по Виленскому краю в отношении Литвы польское представительство в Лиге Наций составило стопочку заявлений. Получается, в 1939 году поляки действия Москвы оценивали не совсем так, как это нам сейчас говорят польские политики. Не как агрессию, не как полномасштабную войну. Там была другая, тоже негативная, но гораздо более умеренная оценка.

- Кстати, на месте Вильнюса говорить что-то о советско-германском пакте, вообще, чревато, по-моему.

- Передача Виленского края Литве была прямо прописана в секретном дополнительном протоколе к советско-германскому договору от 23 августа 1939 года. Литовцы, которые сейчас столь громко осуждают пакт Молотова – Риббентропа, должны быть последовательны в своем неприятии этого акта и вернуть Виленский край Польше. Тем более, что действия литовских властей в 1939-1940 гг. на территории занятого ими Виленского края были весьма брутальны. Ведь новые литовские власти начали с того, что поляков, которые проживали в крае, просто лишили гражданства. А вместе с гражданством они лишили поляков и права на работу в государственных учреждениях, в определенных сферах деятельности. Это была последовательная дискриминация, которую сейчас нам демонстрируют Латвия и Эстония в отношении современных неграждан. И только после того, как Литва вошла в августе 1940 года в СССР, советское гражданство было выдано всем жителям, которые проживали на территории Литвы, в том числе и оказавшимся негражданами местным полякам.

ИНДЕКС ПРЕДАТЕЛЕЙ

- И все же, возвращаясь к резолюции Европарламента, Вам не кажется, что современная Европа просто хочет обелить собственную историю? Ведь Гитлер шел войной не один, а с союзниками и оккупированными странами.

- Не думаю, что речь идет об активном желании забыть и замазать свою роль. Это все уже давно вытеснено на периферию сознания, исторической памяти. Об этом уже и не помнят. Самый интересный вопрос – о том, где кто и сколько сотрудничал с нацистами. Вторая мировая война была масштабным явлением. Нацисты осуществляли оккупацию всей территории Европы. И везде была коллаборация. Причем не только заводы. Военная коллаборация. Когда с оружием в руках воевали на стороне нацистской Германии.

- Коллаборанты, давайте назовем их простым словом, это предатели, союзники Гитлера. Я читал, что в Польше, в общей сложности, было около 2-х миллионов таких. Которые не только в вермахте служили, но и, например, были в военизированной организации Тодта, с обмундированием, оружием, немецкими пайками.

- Два миллиона военных коллаборантов в Польше – это завышенные цифры. Мы с коллегами недавно задались этим вопросом, каков был уровень военной коллаборации в разных странах. Обычно рассчитывают коэффициент на тысячу населения, которое проживало на оккупированной территории. Средний уровень коллаборации составляет в Европе от 5 до 8 человек на тысячу населения. Этот коэффициент характерен для РСФСР, для Украины, для Польши, для Франции.

Фемины во многих странах тоже были не прочь утешить гитлеровцев. Осуждать их стали лишь после капитуляции Германии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Не верю. Что на Украине был такой же уровень, как в РСФСР или Белоруссии.

- Мы брали всю территорию УССР. А там совсем разная ситуация на восточной и западной Украине. Наверное, все-таки будем разделять в ходе дальнейших исследований.

- И, мне кажется, не надо делать скидку на так называемое «национально-освободительное движение» против СССР. Раз воевали против СССР, даже в лесах, против участника антигитлеровской коалиции, то были союзниками Гитлера априори. А где уровень такого предательства и союзничества с Гитлером у населения был выше?

- Гораздо выше был уровень коллаборации военного характера в Бельгии и Нидерландах. Там от 20 до 25 человек на тысячу населения. Но еще больший уровень дают нынешние республики Балтии – Латвия и Эстония. В этих странах были полицейские батальоны, легионы СС, другие структуры, как, например, «Омакайтсе» - массовая военизированная организация, которая боролась с партизанами и охраняла границы Эстонии, чтобы голодающие из Ленинградской области не проникли к ним и не поели хлеба. Уровень военной коллаборации в Латвии и Эстонии составляет до 70 человек на тысячу населения. И то, что эти страны сейчас идут в авангарде оправдания коллаборационистов, это прямое следствие того, что они по всем показателям были полноценными союзниками Гитлера.

Весна 2019 года, Рига. Антифашистский плакат во время шествия латвийских легионеров СС.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом, надо отметить, что гитлеровцы умело использовали местные нюансы. В Бельгии сыграли на валлонском вопросе, в Прибалтике использовали антисемитизм населения, на западной Украине – антисемитские и антипольские настроения. Но, хочу подчеркнуть, что мы еще в начале этой большой исследовательской работы, хотя постараемся составить наиболее полную карту уровня коллаборации в Европе.

- Александр, большое спасибо. Ждем Вас с большим нетерпением, когда эта работа будет закончена. И, Вы знаете, мне кажется, что карта уровня или индекса коллаборации будет лишь одной стороной этой медали. И без индекса Сопротивления она даст неполноценную модель настроений населения в странах Европы во время Второй Мировой. Предатели, бойцы Сопротивления и остальная, пассивная часть населения. Это сопоставление ни в Европе, ни где бы то ни было еще крыть нашим злопыхателям будет просто нечем.