В России завели уголовное дело против ветерана латышского легиона СС

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-26T14:49:04+03:00

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Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении ветерана так называемого латышского легиона СС Висвалдиса Лациса по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Представителя ведомства заявила, что в своей книги в поддержку нацистов Лацис хотел убедить общественность в непричастности военных Латвии к преступлениям, которые были установлены Международным военным трибуналом. По ее словам, таким образом, ветеран пытался вывести латышский легион СС из-под ответственности.

«Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жёстко пресекаться», - сказала представитель СК.

Петренко подчеркнула, что Следственный комитет России продолжит работу по выявлению подобных случаев.

Напомним, каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших ветеранов латышского легиона СС и их сторонников. В мероприятии ежегодно принимают участие несколько сотен человек.

ИСТОЧНИК KP.RU