Украина замещает поляков в Польше на своих граждан?

Некто «постоянный представитель президента Украины в АРК» (это так на Украине называют Крым – Автономная республика Крым, если кто не знает) Антон Кориневич недавно заявил, что Москва, дескать, «замещает» крымское население полуострова своими гражданами из российской глубинки. В его воспаленном сознании этот процесс, наверное, выглядит таким образом, что настоящих крымчан куда-то увозят под покровом ночи, а в их дома вселяют насильственно привезенных из Тулы, Рязани, Саранска и, непременно, Саранска, как мировой столицы мордовского населения (тех самых легендарных мокшан).

Для чего? Ясен пень, чтобы изменить отношение местного населения к российской власти и повысить его лояльность. Бред? Чистейший, ясный, не затуманенный даже намеками на разум. Он еще много чего наговорил в студии телеканала UATV, про запрет на изучение украинского и крымско-татарского языка (которые являются вторым и третьим государственными языками на полуострове, про призыв крымчан в российскую «оккупационную» армию и т.д. Но вот тезис про замещение местного населения выбивается даже из обычного ряда стереотипных глупостей. Как и мечты о том, что когда Украина, дескать, вернет Крым себе, то каждого из вновь прибывших будут судить по всей строгости украинских законов. Такая она суровая эта украинская любовь. Блокада, голод, срок и расстрел – это, если слушать речи киевских деятелей, ее непременные атрибуты. Вернись, прощу и расстреляю!

- Это такая практика государства-оккупанта, когда она замещает население оккупированной территории своим населением — для того, чтобы изменить демографическую карту этой местности, - пояснил он, заявив, что 140 тысяч человек уже якобы заместили. - Такое замещение имеет одну цель — изменить состав населения для того, чтобы там было больше людей, которые являются сторонниками действий оккупационных властей.

То, что россияне переезжают в Крым – ни для кого не секрет. Как и то, что жители Крыма едут жить и работать на в другие регионы России. Почему бы и нет: государство одно, свободу передвижения по стране и даже за ее пределами никто не отменял, чай, не крепостные. А в Крым Россия вкладывается так, что всей остальной Украине, вместе взятой, и не снилось.

Здесь, скорее, речь о другом. Сидящие на фантомных должностях украинские чиновники придумывают проблемы, которые существуют только в их головах, потом придумывают призрачные же способы борьбы и иллюзорно их перемогают, то есть побеждают. Вместо того, чтобы заняться реальным делом.

Проблем-то на самом деле выше крыши. И в части той же демографии, если уж называть вещи своими именами, есть по-настоящему жгучие вопросы. Например, повальное бегство украинцев трудоспособного возраста из страны. И речь даже не о краткосрочных поездках по легендарному безвизу на заработки в полулегальном режиме, а о легальном, принявшем характер эпидемии бегстве.

Например, знает ли неуважаемый постпред непонятно кого неизвестно где, что украинцы третий год (!) лидируют среди всех стран по количеству полученных разрешенных видов на жительство (ВНЖ), которые дают право на легальную работу в Европе. Далеко позади остались африканцы, арабы и прочие филиппинцы с китайцами. В прошлом году граждане Украины получили более 527 тысяч ВНЖ. Граждан КНР таковых нашлось всего 206 тысяч. При этом украинцы получают ВНЖ преимущественно в Польше (78% от всех разрешений для украинцев) и для трудоустройства (65% от всех ВНЖ). А вот китайцы предпочитают Великобританию (более 50%) и с целью получения образования (67%). К примеру, 45% от 127 тысяч получивших ВНЖ марокканцев, выбрали для себя Испанию. Но марокканцев не интересуют ни работа, ни здоровье, они воссоединяют семьи (61%). Из 75 тысяч россиян, к примеру, получивших ВНЖ в странах ЕС, трудоустройство обозначили в качестве своей цели лишь 20%, еще примерно столько же поехали в Европу учиться.

Кстати, украинцы лидируют не только в Польше среди представителей разных стран в поисках работы (заработка). В Венгрии, например, граждане Украины тоже составили 60% всех претендентов на получение ВНЖ. И ведь, что характерно, процесс лишь усиливается. Уже в нынешнем году в той же Польше украинские заробитчане подали 90% от всех заявок на трудоустройство для иностранцев по результатам первого полугодия. А в целом за это полугодие количество поданных заявлений превысило 846 тысяч. Первичный вид на жительство на срок от года до трех лет, потом ВНЖ на 10 лет и – здравствуй гражданство. Примерно так можно охарактеризовать логистику превращения украинцев в европейцев, раз саму Украину в Европу не берут, а она остается лишь цеЕвропой.

Но в Киеве про это предпочитают молчать. Там горюют, что Россия за 5 лет «завезла» в Крым 140 тысяч граждан, Которые на самом деле приехали сами, жить, отдыхать, работать и т.д. Или это хитрый план Украины по замещению польского населения тем, которое будет более лояльно относиться к Киеву, Бандере и прочим нынешним украинским героям и ценностям? Оккупируют втихую, под покровом знаменитой украинской ночи? То бишь польской.