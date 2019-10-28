2019-10-28T00:51:15+03:00
Звезды

Зрители онемели при виде 73-летней Шер в полупрозрачном купальнике

Певица поразила всех идеальной фигурой и молодым лицом
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Зрители онемели при виде 73-летней Шер в полупрозрачном купальникеЗрители онемели при виде 73-летней Шер в полупрозрачном купальникеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Песни Шер знают в каждом уголке планеты, а о ее любовниках слагают легенды. Сейчас ей 73 года и она по-прежнему молода. И дело даже не в улучшении своей внешности - в Голливуде она считается рекордсменкой по числу пластических операций. То, как шикарно выглядит артистка в столь преклонном возрасте, заставляет всерьез задуматься, а не принимает ли она эликсир бессмертия и молодости.

Певица Шер всегда поражала публику эксцентричными нарядами и вызывающим внешним видом. Несмотря на то, что ей уже 73 года, она по прежнему продолжает эпатировать. На концерте в рамках своего гастрольного тура Here We Go Again звезда ослепила всех поклонников молодостью и красотой и дала понять, что равных ей, пожалуй, нет.

Седьмой сольный концерт американской звезды в поддержку ее 26-го студийного альбома Dancing Queen является первым мировым туром со времени ее Living Proof: The Farewell Tour, который проходил в период с 2002 по 2005 год. Несмотря на столь долгий перерыв в работе, Шер по-прежнему безупречна. За время выступления она смени несколько костюмов, при этом каждый новый наряд был откровеннее предыдущего.

Исполняя один из своих хитов звезда надела огромный синий парик. Дополнял образ полупрозрачный купальник с корсетом, капроновые колготки телесного цвета и изящные ботильоны. Знаменитость демонстрировала упругие ягодицы, пышный бюст и полное отсутствие целлюлита.

Все выступление было тщательно продумано. Наряды Шер впечатляли. Многие костюмы демонстрировали нижнее белье артистки. При этом певица нисколько не волновалась по этому поводу. Да и что ей волноваться с такой-то безупречной фигурой.

polinakitsenkopolinakitsenko
Я все чаще встречаю людей в жизни, которые завтра лучше, чем вчера
11199 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Артистка не устает рассказывать в интервью, что своим потрясающим внешним видом обязана хорошим генам, которые достались ей от мамы и бабушки. Кроме того, Шер тщательно следит за своим рационом. Она не пьет, не курит и очень хорошо питается.

На ее счету не менее десятка пластических операций. Коррекция губ, подтяжка лица и блефаропластика помогли избавиться от морщин и дряблой кожи, лицевые имплантаты (для того, чтобы их установить, поп-дива пошла даже на удаление задних зубов) придали большую выразительность. Липосакция оставила в прошлом жировые отложения, коррекция ягодиц и увеличение груди сделали фигуру идеальной. А для того, чтобы талия была более тонкой, Шер решилась на удаление пары ребер. "Я трачу свои деньги на то, что считаю нужным. Мои пластические операции никого не должны волновать", - как-то заявила звезда.

Однако многие знаменитости делают пластику. При этом они не выглядят так, как Шер. Ведь если с лицом еще можно как-то выкрутиться, то для того чтобы ходить по сцене в капроне и мини-трусах с гладкой кожей, нужно много и упорно работать над собой. "Когда мы видим на сцене Шер в боди и ботфортах с идеальным телом женщины, которой, тем не менее, 73 года, мы немеем. Взросление неизбежно, старение нет!", - говорит о своей подруге бизнес-леди Полина Киценко.

Несмотря на то, что певице уже 73 года, она по прежнему продолжает эпатировать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на то, что певице уже 73 года, она по прежнему продолжает эпатироватьФото: GLOBAL LOOK PRESS

Имея опыт общения с певицей, она выведала ее правила вечной молодости. "Пять раз в неделю спорт с личным тренером. Выстроенная система питания, включающая в себя здоровые продукты. При этом никаких диет. Нередко ест вечером, правда, овощи и белок", - поведала Полина.

Киценко восхищается идеальной кожей звезды: "У нее самая гладкая кожа на теле, что я видела. Мы были каждый день в купальниках. У нее совсем нет пигментации. Но тут еще, как она сама говорит, взяли вверх корни ее матери, в жилах которой течет кровь индейцев чероки. Они плохо поддаются старению".

Однако, по словам Полины, на самом деле молодость и неувядаемость Шер заключается не только в диетах, спорте и прекрасных генах. "Я абсолютно уверена, что она в вере в себя, в личной энергии и в готовности и желании двигаться", - заключила Киценко.

Шер в прозрачном боди и ботфортах показала идеальное тело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Израиль пообещал ускорить процедуру рассмотрения просьб россиян об убежище
Во Франции среди замороженных цыплят в авторефрижераторе нашли восемь беженцев
На Украине потребовали отменить закон о декоммунизации
Эво Моралес предупредил народ Боливии, что в стране готовится госпереворот
Российские дипломаты проверяют наличие граждан РФ среди раненных при стрельбе в Техасе
Зеленский опубликовал в соцсетях видео разговора с националистами в Золотом
В администрации Трампа заявили, что США не считают Россию союзником
В офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого
Поклонская рассказала про настоящих врагов Украины
Бойцы курдских отрядов рассказали, что вместе с военными США ликвидировали еще одного террориста в Сирии
Беспилотный космоплан США обновил свой рекорд пребывания на околоземной орбите
В Сети появились фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
В Кремле призвали ориентироваться на позицию Минобороны по сообщениям о ликвидации главаря ИГ*
В Минобороны усомнились в реальности проведения операции по устранению аль-Багдади
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч жителей из-за сильных пожаров