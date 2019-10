Зрители онемели при виде 73-летней Шер в полупрозрачном купальнике

Песни Шер знают в каждом уголке планеты, а о ее любовниках слагают легенды. Сейчас ей 73 года и она по-прежнему молода. И дело даже не в улучшении своей внешности - в Голливуде она считается рекордсменкой по числу пластических операций. То, как шикарно выглядит артистка в столь преклонном возрасте, заставляет всерьез задуматься, а не принимает ли она эликсир бессмертия и молодости.

Певица Шер всегда поражала публику эксцентричными нарядами и вызывающим внешним видом. Несмотря на то, что ей уже 73 года, она по прежнему продолжает эпатировать. На концерте в рамках своего гастрольного тура Here We Go Again звезда ослепила всех поклонников молодостью и красотой и дала понять, что равных ей, пожалуй, нет.

Седьмой сольный концерт американской звезды в поддержку ее 26-го студийного альбома Dancing Queen является первым мировым туром со времени ее Living Proof: The Farewell Tour, который проходил в период с 2002 по 2005 год. Несмотря на столь долгий перерыв в работе, Шер по-прежнему безупречна. За время выступления она смени несколько костюмов, при этом каждый новый наряд был откровеннее предыдущего.

Исполняя один из своих хитов звезда надела огромный синий парик. Дополнял образ полупрозрачный купальник с корсетом, капроновые колготки телесного цвета и изящные ботильоны. Знаменитость демонстрировала упругие ягодицы, пышный бюст и полное отсутствие целлюлита.

Все выступление было тщательно продумано. Наряды Шер впечатляли. Многие костюмы демонстрировали нижнее белье артистки. При этом певица нисколько не волновалась по этому поводу. Да и что ей волноваться с такой-то безупречной фигурой.

polinakitsenko Я все чаще встречаю людей в жизни, которые завтра лучше, чем вчера

Артистка не устает рассказывать в интервью, что своим потрясающим внешним видом обязана хорошим генам, которые достались ей от мамы и бабушки. Кроме того, Шер тщательно следит за своим рационом. Она не пьет, не курит и очень хорошо питается.

На ее счету не менее десятка пластических операций. Коррекция губ, подтяжка лица и блефаропластика помогли избавиться от морщин и дряблой кожи, лицевые имплантаты (для того, чтобы их установить, поп-дива пошла даже на удаление задних зубов) придали большую выразительность. Липосакция оставила в прошлом жировые отложения, коррекция ягодиц и увеличение груди сделали фигуру идеальной. А для того, чтобы талия была более тонкой, Шер решилась на удаление пары ребер. "Я трачу свои деньги на то, что считаю нужным. Мои пластические операции никого не должны волновать", - как-то заявила звезда.

Однако многие знаменитости делают пластику. При этом они не выглядят так, как Шер. Ведь если с лицом еще можно как-то выкрутиться, то для того чтобы ходить по сцене в капроне и мини-трусах с гладкой кожей, нужно много и упорно работать над собой. "Когда мы видим на сцене Шер в боди и ботфортах с идеальным телом женщины, которой, тем не менее, 73 года, мы немеем. Взросление неизбежно, старение нет!", - говорит о своей подруге бизнес-леди Полина Киценко.

Несмотря на то, что певице уже 73 года, она по прежнему продолжает эпатироватьФото: GLOBAL LOOK PRESS

Имея опыт общения с певицей, она выведала ее правила вечной молодости. "Пять раз в неделю спорт с личным тренером. Выстроенная система питания, включающая в себя здоровые продукты. При этом никаких диет. Нередко ест вечером, правда, овощи и белок", - поведала Полина.

Киценко восхищается идеальной кожей звезды: "У нее самая гладкая кожа на теле, что я видела. Мы были каждый день в купальниках. У нее совсем нет пигментации. Но тут еще, как она сама говорит, взяли вверх корни ее матери, в жилах которой течет кровь индейцев чероки. Они плохо поддаются старению".

Однако, по словам Полины, на самом деле молодость и неувядаемость Шер заключается не только в диетах, спорте и прекрасных генах. "Я абсолютно уверена, что она в вере в себя, в личной энергии и в готовности и желании двигаться", - заключила Киценко.