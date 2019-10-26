Успех в роли Золушки Янине Жеймо нагадал Михаил Зощенко

Книга «Длинныи путь от барабанщицы в цирке до Золушки в кино» - воспоминания Янины Жеймо (1909-1987) о ее долгой жизни. Несмотря на название, в цирке она была далеко не только барабанщицей: выступала там чуть ли не с младенчества, работала и танцовщицей, и наездницей, и клоунессой, и акробатом. Все это ей очень пригодилось, когда в 20-е она начала сниматься в кино. Она сыграла во множестве комедий, популярных в 30-е и 40-е, вроде «Горячих денечков» или «Приключений Корзинкиной», снималась и в драмах. А вершиной ее творчества, конечно, стала «Золушка», вышедшая в 1947 году и любимая всеми до сих пор.

О жизни и творчестве Янины Жеймо мы побеседовали с ее правнуком, актером Алексеем Костричкиным.

- Мемуары эти никогда раньше не печатались, - рассказывает Алексей. - Только небольшая часть про детство и начало работы прабабушки в цирке была опубликована в 70-е в журнале «Нева». А в прошлом году мою бабушку спросили в Союзе кинематографистов, чем она сейчас занимается. Там раздавали гранты ветеранам-кинематографистам. И бабушка сказала: «Я редактирую воспоминания моей мамы, Янины Жеймо!» Еще и моя мама частично отредактировала книгу, а потом немножко я - и вот мемуары выходят. Воспоминания и сами по себе очень хорошо написаны: и память у прабабушки была цепкая, и язык у нее хороший.

РОЛЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ ДОСТАЛАСЬ ЕЙ С ТРУДОМ

- Самой знаменитой работой Жеймо в кино стала «Золушка». И почему-то после нее она перестала сниматься. Только один раз, в 1954 году сыграла роль второго плана в детском фильме «Два друга» по «Вите Малееву» Николая Носова - и ушла из кино навсегда.

- Надо учитывать особенности ее природы и ее амплуа: она была травести. Ее рост был всего 148 сантиметров, она в очень зрелом возрасте, будучи матерью двоих детей, легко играла мальчиков и девочек. «Золушка» - яркий пример: она сыграла девушку, когда ей было 37 лет, и все поверили. Правда, роль ей досталась непросто. Режиссеры «Золушки» Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро совсем не были уверены, что она идеально подходит, параллельно пробовали совсем молодую и сравнительно высокую балерину. И на худсовете, где утверждали исполнительницу главной роли, многие высказывались против Жеймо. На за нее стоял автор сценария Евгений Шварц. Ей самой, когда она делилась с ним сомнениями, он сказал: «Наша советская Золушка будет такая, как вы. Непохожая ни на одну другую. И это отлично!» А на худсовете решительно заявил: «В Советском Союзе есть много молоденьких и хорошеньких девушек. Но Жеймо у нас одна. Вот почему я люблю писать для нее сценарии». В книге она вспоминает, что даже на съемках многие были против нее: и режиссерам по-прежнему хотелось снимать балерину, и администратор и директор картины делали все, чтобы она взбунтовалась и сама отказалась от роли. Но актеры, ее партнеры по фильму, ее поддерживали, и оператор относился к ней идеально. Это спасало ее от уныния.

С Николаем Черкасовым в фильме "Горячие денечки", 1935 год. Фото kino-teatr.ru

Еще ее неожиданно приободрил Михаил Зощенко. Они вместе в гостях встречали Новый год, он начал гадать ей на картах и сказал: «Очень многие не верят в ваш успех в новои картине, и это мешает вам работать. Не слушайте их. Вас ждет победа!»

После «Золушки» она из Ленинграда перебралась в Москву, где ролей было меньше, чем на «Ленфильме». А потом и вовсе уехала в Польшу с режиссером Леоном Жанно, за которого вышла замуж еще в эвакуации.

Мемуары. «Длинный путь от барабанщицы в цирке до Золушки в кино».

- У нее не было проблем с тем, что она стала женой гражданина иностранного государства?

- Да нет, особенных сложностей не было, к тому же гражданство она не поменяла. У нее самой польские корни, она выучила польский язык и через какое-то время уже говорила на нем без акцента. Леон Жанно в Польше снимал фильмы, она приходила на площадку, наслаждалась знакомой атмосферой, постепенно начала общаться с актерами, стала их консультировать, когда у них что-то не шло. С мужем она была очень счастлива, они много путешествовали - были во Франции, в США… А к ней в Варшаву постоянно приезжали в гости наши актеры и режиссеры, не говоря уж о моих бабушке и маме. И еще: хоть она и не снималась в кино, постоянно дублировала иностранные фильмы на русский язык. Начала еще до отъезда, а потом специально для этого приезжала из Польши в Москву.

Случилась, правда, одна странная история: ее уговаривали озвучивать Джульетту Мазину в фильме Феллини «Ночи Кабирии», видимо, увидели внешнее сходство между ней и Мазиной. А она не хотела озвучивать эту героиню. Скрепя сердце, все-таки согласилась - и вдруг прямо во время озвучания у нее поднялась температура под сорок. Ни кашля, ни насморка - только жар. Несколько дней она так болела, а потом ей позвонили и сказали, что вынуждены взять другую актрису. И как только она повесила трубку, температура упала! Режиссеру говорить об этом она не стала - просто была ужасно рада, что Мазину будет озвучивать не она.

Роль в фильме "Два бойца" 1943 года. Фото kino-teatr.ru

- Вашу прабабушку, когда она приезжала в СССР, узнавали на улицах?

- Нет, ее редко узнавали. Она была очень скромной и не стремилась к этому, носила темные очки… Но помнят ее до сих пор. Мы, ее родственники, регулярно приезжаем на Востряковское кладбище, где она похоронена - и на ее могиле лежат цветы, которые приносят люди, нам не знакомые. Ставят свечки. Кто-то поставил на могилу ее портрет - на самом надгробии портрета нет…

- Она сама завещала, чтобы ее похоронили в Москве?

- Да. Хотя в русской «Википедии» написано, что незадолго до смерти она вернулась в СССР, на самом деле она жила в Польше, а в Москву просто регулярно приезжала. В Польше она и умерла, а потом сюда доставили гроб с ее телом.

«КАК ТОЛЬКО ЛОЖУСЬ СПАТЬ, ВИЖУ У ОКНА ЧЕРНОГО ЧЕЛОВЕКА»

- Жеймо в своих мемуарах рассказывает, что во время войны у нее возникли нелады с психикой…

- У всех так или иначе что-то происходило с психикой во время войны, это были очень страшные времена, весь мир был полон боли. Я читал воспоминания детей, переживших войну - непонятно, как они вообще смогли сохранить рассудок… Прабабушка имела смелость об этом написать, в то время как многие, наоборот, постарались вытолкнуть это из памяти.

Для нее, помимо войны, страшным ударом стало то, что от нее ушел муж, режиссер Иосиф Хейфиц. Дело в том, что эшелон, в котором она должна была ехать в эвакуацию, разбомбили практически у нее на глазах - а она за считанные минуты до этого пересела в другой поезд. Но Хейфиц не знал, что она спаслась, ему сообщили, что она погибла. И он, погоревав, стал жить с другой женщиной. Когда все выяснилось, обратно к прабабушке он уже не вернулся. И тогда с ней стали происходить очень неприятные вещи. Она потеряла способность читать - просто забыла все буквы. Иногда переставала слышать собеседника: тот говорил, а у нее в голове словно выключался звук. Перед сном появлялись галлюцинации. В воспоминаниях она пишет: «Как только стемнеет и я ложусь спать, каждыи раз вижу у моего окна человека в черном плаще и большои чернои шляпе. Он сидит и смотрит в окно, но лица его я в темноте не вижу. Сидит он тихо и вроде не мешает, но я из-за этого долго не могу заснуть, а потом весь день хожу, как сонная муха». А иногда она днями и ночами бродила по городу, искала забор. «Что это за забор и где он находится, я не знаю, но уверена, что как только я его найду и дотронусь до него рукой, все опять будет хорошо». Однажды, когда она ночью так гуляла, ее так чуть не ограбили - к счастью, грабитель ее узнал, оказался поклонником ее таланта и проводил до гостиницы…

Кинорежиссер Иосиф Хейфиц в 1976 году. Фото М. Блохина /Фотохроника ТАСС/.

Ее в итоге спасли друзья, которые видели, что с ней что-то не так, и предлагали ей работу в спектаклях и фильмах, хотя могли обойтись и без нее. Работа ее очень выручала. Помогал и Леон Жанно, который потом стал ее третьим и последним мужем. И еще она пошла к психиатру, который сумел ей помочь, хотя современных таблеток у него под рукой не было.

- Жеймо была из цирковой семьи - и дедушка, и родители, и она сама с двухлетнего возраста выступали в цирке. На ней династия прервалась?

- Можно сказать, что она мне передала по наследству профессию актера, в частности, актера дубляжа. Я очень много работал на сериалах, мультфильмах, в «Гарри Поттере» с четвертой части озвучивал Рона Уизли, лучшего друга Гарри. Ну и еще я преподаю детям актерское мастерство, и мы с ними ставим клоунский спектакль…

Впрочем, в дубляж я пришел благодаря не только прабабушке: мои бабушка и мама - представители редкой профессии "автор синхронного текста". Сестра - профессиональная флейтистка, а брат закончил ВГИК, факультет киноведения. Так что все мы в том или ином качестве продолжаем дело прабабабушки.

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