Янине Жеймо говорили: «Какая же вы Золушка? Откажитесь от роли, пока не поздно!»

«Я НОРМАЛЬНО РОСЛА ДО 14 ЛЕТ, А ПОТОМ РОСТ ПРЕКРАТИЛСЯ»

В мае этого года исполнилось 110 лет со дня рождения советской актрисы Янины Жеймо (1909-1987). Ее воспоминания, написанные давным-давно, но выходящие только сейчас, называются «Длинный путь от барабанщицы в цирке до Золушки в кино».

Она происходила из цирковой династии. Ее дедушка Вацлав, согласно планам родителей, должен был стать врачом. Но, будучи подростком, пошел посмотреть выступление гастролирующего цирка, влюбился в цирк без памяти - и уехал из города вместе с ним. Его дети и внуки тоже там работали. Янина впервые вышла на сцену, когда ей было два года и восемь месяцев - танцевала, участвовала в пантомимах, участвовала в клоунских номерах. А подростком захотела стать киноактрисой и отправилась в ленинградский ФЭКС («Фабрику эксцентрического актера») - знаменитую впоследствии мастерскую.

В кино она очень часто выступала в амплуа травести: играла девочек и мальчиков. Ее рост был всего 148 сантиметров. («Странно», - вспоминает она в книге, - «я нормально росла до четырнадцати лет, а потом... Я была уверена, что рост прекратился потому, что мне приходилось носить на голове тяжеленные ксилофоны, а я носила их так, чтобы не уставали руки»). В 1934 году, когда ей было 25 лет, ей предложили сыграть девочку в фильме «Разбудите Леночку». Она сомневалась, справится ли: как-никак, у нее самой уже был ребенок! Чтобы проверить свои способности к перевоплощению, она взяла платье и сандалии у двенадцатилетней сестры, завязала на голове два хвостика и пошла на базар. Никто не заметил, что рядом ходит переодетая взрослая женщина. Более того, какие-то мальчишки, игравшие в лапту, не задумываясь, взяли ее в игру и даже отмутузили.

История повторилась, когда Жеймо было уже ощутимо за тридцать: она изображала мальчишку в короткометражке «Ванька-Танька». На студии было запрещено курить, но киношники постоянно нарушали запрет. Вот и Жеймо, будучи в гриме, вышла на лестницу и закурила. И тут на нее налетел дежурный пожарный.

«Подскочил и наотмашь стукнул меня по затылку:

— И ты еще, молокосос, будешь здесь курить?!

От неожиданного удара я потеряла равновесие и кувырком полетела вниз по лестнице. Пожарныи все никак не мог успокоиться и продолжал кричать:

— Думаешь, раз тебе, как настоящему артисту, доверили исполнять роль, ты теперь и папироски можешь курить?! Не-ет! Шалишь! Еще раз увижу, так тресну — сразу забудешь, что тебя зовут Ванька!

Но тут он внезапно замолчал. Очевидно, от удивления, потому что в ответ на его угрозы я радостно расхохоталась: если до съемок у меня были сомнения, что я смогу сыграть двенадцатилетнего мальчишку, то после оплеухи пожарного я убедилась, что зритель мне поверит».

Мемуары. «Длинный путь от барабанщицы в цирке до Золушки в кино»

«НА НАШИХ ГЛАЗАХ ЭШЕЛОН, В КОТОРОМ МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЕХАТЬ, РАЗБОМБИЛИ»

Встретила войну Жеймо в Ленинграде, который вскоре оказался в блокаде. В какой-то момент ей предложили эвакуироваться в Алма-Ату (в этот город уехали многие кинематографисты - там продолжали снимать фильмы). Предложение это исходило от властей, из Смольного. Но Жеймо наотрез отказалась уезжать из города без своей сестры Эли и ее детей (собственные дети актрисы из Ленинграда уже были вывезены). И в конце концов добилась своего.

Сначала они долетели до Тихвина. «При перелете через Ладожское озеро нас все время обстреливают немецкие самолеты. Наш пулеметчик стреляет без перерыва. Самочувствие из-за всеи этои стрельбы не очень приятное: ни у кого нет желания купаться в холоднои воде. Мне, как всегда, помогает старая игра: [я представляю, что] это всего лишь съемка.

Прилетели в Тихвин. Только нас привезли на вокзал, началась бомбежка. Уже вечерело, когда мы наконец погрузились в эшелон. Вдруг я услышала, что меня кто-то зовет. Голос очень знакомыи . И деи ствительно: выи дя из нашеи теплушки, я увидела Жанно (Леон Жанно, польский кинорежиссер. - Ред.), а с ним какого-то гражданина. Оказалось, что в распоряжении этого гражданина — паровоз и вагон особого назначения.

— Если хотите, я могу взять вас в этот вагон,—предложил он.

— Спасибо, но я не одна: со мнои еще двенадцать человек.

— Не страшно, я могу взять всю вашу команду. Правда, в вагоне ящики с грузом, но как-нибудь пристроитесь. Через несколько станции ящики выгрузят, и вагон ваш. А я распоряжусь, чтобы его прицепили к какому-нибудь составу, идущему на восток. Но, пожалуи ста, поторопитесь.

Только мы отъехали от Тихвина, как налетели немецкие бомбардировщики и стали бомбить вокзал. Буквально у нас на глазах эшелон, на котором мы должны были ехать, разбомбили в пух и прах. А там было столько мирных жителеи , детеи ... Даже после блокадного Ленинграда, уже, казалось бы, привыкшие к самому страшному, мы долго не могли прии ти в себя от ужаса…»

В Алма-Ате Жеймо начала сниматься в «Боевых киносборниках» - альманахах из комедийных и трагических новелл на военные темы. А потом внезапно в ее жизни наступило то, что она сама называет «черной полосой». Сначала из Ленинграда перестали приходить письма от ее сестры Вирджинии. В ответ на запрос пришло короткое сообщение: «Вирджиния Жеи мо в Ленинграде больше не проживает». «Хотя само страшное слово там отсутствовало, мы с Элеи поняли: наша сестричка погибла. Это был первыи удар».

Затем стало известно, что умер их дедушка, эвакуированный в Ашхабад. Затем - что погиб друг Жеймо Михаил Викторов, с которым она снималась в фильме «Песня о счастье».

И, наконец, в Алма-Ату приехал супруг Жеймо. «Разговор не клеится: мы так долго не виделись, не общались... Но главная причина не в этом: так называемые доброжелатели донесли мне, что у моего мужа роман. Муж пытается объяснить, что это началось уже после того, как ему сказали, что я погибла в том эшелоне, которыи разбомбили на вокзале в Тихвине. Если бы он тогда знал, что это ошибка, что я жива... Головои -то я все это понимаю, но сердце... Сердце никак не хочет с этим смириться, не может простить.

Решили расстаться. Он уехал. И все ... Все ».

Жеймо переживала это невероятно тяжело. Но спустя несколько лет она вышла замуж снова - за того самого Леона Жанно, который невольно спас ее, пересадив на другой поезд в Тихвине.

«РЕЖИССЕРАМ «ЗОЛУШКИ» ХОТЕЛОСЬ СНИМАТЬ БАЛЕРИНУ»

Янина Жеймо сыграла в кино много ролей. В начале 40-х она была знаменитой на весь Союз актрисой. Обидно, но большинство фильмов, где она играла - «Моя Родина», «Песня о счастье», «Подруги», «Приключения Корзинкиной» - сегодня помнят только историки кино. Однако надо всем этим возвышается Эверест - фильм, который и сегодня без конца крутят по телевидению, который и сегодня родители показывают своим детям: «Золушка» по сценарию Евгения Шварца.

Шварц и раньше работал с Жеймо, они очень любили друг друга. Шварц видел в роли Золушки Жеймо и никого другого, о чем сразу сообщил режиссерам Надежде Кошеверовой и Михаилу Шапиро. Но режиссеры не были так уверены в актрисе, как драматург. Начались пробы.

«Через несколько днеи я заметила, что Золушкино платье стало длиннее. Увидев мое недоумение, костюмерша сказала:

— После вашеи пробы, когда вы уезжаете, приводят другую Золушку. Она балерина, очень молоденькая и выше вас.

Как же так? Почему мне ничего не сказали? Почему это делается за моеи спинои ? Я ведь и сама понимаю, что мне не шестнадцать лет, что я больше чем в два раза старше Золушки. (Жеймо в тот момент было 37 лет. - Ред.) Я тоже сомневаюсь, что смогу ее сыграть, — я и Шварцу об этом говорила. Зачем же делать из меня дурочку и снимать эту молоденькую балерину втаи не от меня? Я обиделась.

Выходя из студии, я встретила художницу по костюмам, которая обратилась ко мне, хотя мы даже не были знакомы:

— Я слышала, что вы будете сниматься в роли Золушки. Неужели это правда?

— Да, — мрачно ответила я.

— Ну какая же вы Золушка? Откажитесь от этои роли, пока не поздно.

Я поблагодарила ее за «добрыи совет» и, злая на весь мир, пошла домои , вместо того чтобы ехать «отдыхать». Звоню Шварцу, пересказываю ему разговор с художницеи по костюмам. Шварц рассмеялся, а потом говорит: «Наша советская Золушка будет такая, как вы. Непохожая ни на одну другую. И это отлично!»

Пробы закончились. И мои «отпуск» тоже. На студии идет худсовет, где решается моя судьба. Я нервничаю ужасно! Хожу по квартире, как тигр в клетке. Худсовет идет при закрытых дверях, но и двери имеют уши. Кто-то мне позвонил и сообщил, что против меня директор и худрук, воздержавшиеся — мои режиссеры. Остальные — за. А Шварц вроде бы сказал так: «В Советском Союзе есть много молоденьких и хорошеньких девушек. Но Жеи мо у нас одна. Вот почему я люблю писать для нее сценарии». Но возможно, он этого и не говорил.

Пробы повезли в Москву, на «Большои Худсовет» («Золушка» снималась на Ленфильме. - Ред.) Там моя кандидатура была принята единогласно. Когда режиссеры «Золушки» вернулись из Москвы, я по их лицам поняла, что они не очень-то счастливы: видимо, им все же хотелось снимать молоденькую балерину. Настроение режиссеров передалось администратору и директору картины: они делали все, чтобы я наконец взбунтовалась и отказалась от роли. Но я упорно продолжала работать и реагировала на все молча, без скандалов и претензии . Тем более что оператор Женя Шапиро, коллеги-артисты и весь обслуживающии персонал относились ко мне идеально, спасая меня от уныния и давая силу для работы. Вот так непросто шла моя работа над Золушкои ».