Собаки нас любят, потому что у нас внутри кости!
- А по вечерам я хожу на репетицию хора.
- И что вы там делаете?
- Ну... пиво пьем, болтаем.
- А поете-то когда?
- Когда домой идем.
* * *
Учителя в школе считали меня очень разносторонней личностью, а все потому, что в 15 лет меня одновременно поставили на учет в милиции, вендис-пансере и психушке.
* * *
Если на сахарном заводе будет пожар - в первую очередь надо менять вывеску «сахарный» на «карамельный».
* * *
Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке - сразу стали искать ей нормального парня.
* * *
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт.
Иногда думаешь: вот оно счастье! Ан нет, опять опыт.
* * *
Женщину понять легко!
Она как открытая книга.
По квантовой физике.
На китайском языке.
* * *
Девушки! Мужиков надо искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же самые, только фотографии и резюме в них реальные.
* * *
По данным Генпрокуратуры РФ, треть всех преступлений в России совершается под воздействием алкоголя. Только вдумайтесь - почти 70% преступлений совершают трезвые! Увидел трезвого - перейди на другую сторону улицы, зачем рисковать...
* * *
Правительство России еще раз успокаивает граждан: не существует причин для роста цен на продукты, цены растут просто так.
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- У моей жены самая отвратительная память на свете!
- Что, совсем ничего не помнит?
- Нет, она помнит все!
ИСТОЧНИК KP.RU