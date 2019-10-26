2019-10-26T00:36:15+03:00
Анекдоты

Собаки нас любят, потому что у нас внутри кости!

Поделиться:
Изменить размер текста:

- А по вечерам я хожу на репетицию хора.

- И что вы там делаете?

- Ну... пиво пьем, болтаем.

- А поете-то когда?

- Когда домой идем.

* * *

Учителя в школе считали меня очень разносторонней личностью, а все потому, что в 15 лет меня одновременно поставили на учет в милиции, вендис-пансере и психушке.

* * *

Если на сахарном заводе будет пожар - в первую очередь надо менять вывеску «сахарный» на «карамельный».

* * *

Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке - сразу стали искать ей нормального парня.

* * *

Ищешь счастье, а приобретаешь опыт.

Иногда думаешь: вот оно счастье! Ан нет, опять опыт.

* * *

Женщину понять легко!

Она как открытая книга.

По квантовой физике.

На китайском языке.

* * *

Девушки! Мужиков надо искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же самые, только фотографии и резюме в них реальные.

* * *

По данным Генпрокуратуры РФ, треть всех преступлений в России совершается под воздействием алкоголя. Только вдумайтесь - почти 70% преступлений совершают трезвые! Увидел трезвого - перейди на другую сторону улицы, зачем рисковать...

* * *

Правительство России еще раз успокаивает граждан: не существует причин для роста цен на продукты, цены растут просто так.

* * *

- У моей жены самая отвратительная память на свете!

- Что, совсем ничего не помнит?

- Нет, она помнит все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Борщ признали русским оружием. Это они еще наш холодец не пробовали!
В каком непредсказуемом мире мы ­живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Ведро и простыня - лучшая программа защиты свидетелей
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Я календарь переверну - и никакого сентября
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Новости 24
США приостановили авиарейсы на Кубу
На митинг в центре столицы Чили вышли более 820 тысяч человек
Россия, США, Китай и Пакистан продолжат консультации по урегулированию в Афганистане
Евгения Медведева упала во время проката короткой программы на "Скейт Канада"
В ООН назвали убийство Хашукджи тщательно спланированной операцией
Жертвами массовых протестов в Эфиопии стали 67 человек
Путевки на курорты Турции продают за полцены
Беспорядки в Чили: погибли по меньшей мере 19 человек, здание Конгресса эвакуировали
В Минобороны Украины заявили, что Киев может делиться с НАТО опытом «войны с Россией»
В России могут исчезнуть категории «плацкарт» и «купе»
Эксперт объяснил, почему Германия хочет ликвидировать военные базы НАТО
Лавров продемонстрировал свое владение мячом на открытии футбольного матча в Норвегии
Отец Марии Бутиной будет дожидаться дочь в России
Владелец заставил кота худеть, но питомец нашел оригинальный выход
Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с интеграционными процессами в ЕАЭС
«Нафтогаз» заявил об аресте акций дочки «Газпрома» судом Амстердама
«Сдать Украину с потрохами»: Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом
В Харькове застрелен один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова
Премьер-министр Казахстана выступил с предложением об отмене роуминга в странах ЕАЭС
Главы Генштабов вооруженных сил России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
В ФАС прокомментировали подорожание гречки