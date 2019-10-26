Собаки нас любят, потому что у нас внутри кости!

- А по вечерам я хожу на репетицию хора.

- И что вы там делаете?

- Ну... пиво пьем, болтаем.

- А поете-то когда?

- Когда домой идем.

* * *

Учителя в школе считали меня очень разносторонней личностью, а все потому, что в 15 лет меня одновременно поставили на учет в милиции, вендис-пансере и психушке.

* * *

Если на сахарном заводе будет пожар - в первую очередь надо менять вывеску «сахарный» на «карамельный».

* * *

Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке - сразу стали искать ей нормального парня.

* * *

Ищешь счастье, а приобретаешь опыт.

Иногда думаешь: вот оно счастье! Ан нет, опять опыт.

* * *

Женщину понять легко!

Она как открытая книга.

По квантовой физике.

На китайском языке.

* * *

Девушки! Мужиков надо искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же самые, только фотографии и резюме в них реальные.

* * *

По данным Генпрокуратуры РФ, треть всех преступлений в России совершается под воздействием алкоголя. Только вдумайтесь - почти 70% преступлений совершают трезвые! Увидел трезвого - перейди на другую сторону улицы, зачем рисковать...

* * *

Правительство России еще раз успокаивает граждан: не существует причин для роста цен на продукты, цены растут просто так.

* * *

- У моей жены самая отвратительная память на свете!

- Что, совсем ничего не помнит?

- Нет, она помнит все!