ВКонтакте обновляет VK Cup: призовой фонд 2,75 млн рублей и три новых направления

ВКонтакте начинает принимать заявки на участие в чемпионате VK Cup. Турнир с семилетней историей стал масштабнее и изменил формат. К олимпиадному программированию добавились другие направления, обновились правила участия, появился образовательный блок — теперь ещё больше специалистов смогут проявить себя и получить новый опыт.

В этом году присоединиться к VK Cup сможет любой желающий старше 14 лет — верхнего предела возраста, а также ограничений по количеству выходов в финал больше нет. Кроме того, участники теперь выступают сами за себя, а не объединяются в команды.

В обновлённом VK Cup объединены четыре соревнования:

по олимпиадному программированию — трек Engine,

по дизайну интерфейсов — трек Design,

по мобильной разработке (прежде — соревнования VK Mobile Challenge) — трек Mobile,

по машинному обучению — трек ML.

Все соревнования проходят параллельно и состоят из трёх этапов: все желающие участвуют в квалификации, 256 из них попадают в отборочный тур, а 40 лучших — в финал, который состоится в апреле в Санкт-Петербурге. Денежные призы получат трое победителей каждого трека, причём награда за первое место — больше 500 тысяч рублей. Общий призовой фонд составит 2 752 512 рублей — в двоичной системе счисления это красивая цифра 1010100000000000000000.

Ещё одно нововведение — онлайн-курс по управлению проектами, который подготовила бизнес-школа ВШМ СПбГУ. Участники отборочного тура научатся всему, что окружает процесс разработки и превращает идею в успешный продукт: проводить исследования, набирать и мотивировать команду, выводить проекты на рынок и продвигать их.

Подать заявку на участие в VK Cup можно до 4 декабря.

Все новости чемпионата публикуются в сообществе.

Иван Козлов, директор по продукту ВКонтакте:

«Для нас VK Cup всегда был отражением ценностей ВКонтакте — сложные задачи, шанс проявить себя, соперничество с лучшими. Участниками соревнования в разные годы были 12 чемпионов мира по программированию, многие из которых присоединились к Команде ВКонтакте. Параллельно мы проводили состязания и для других специалистов — например, дизайнеров и мобильных разработчиков. Вдохновившись идеей сделать VK Cup ещё амбициознее и масштабнее, мы объединили эти проекты и создали чемпионат для всех, кто не боится бросить себе вызов».

Первый VK Cup был организован в 2012 году. С тех пор прошло пять чемпионатов — их победители получили свыше 12 миллионов рублей. В 2018 году в турнире соревновалось рекордное количество команд — 3279, что на 553 больше, чем в 2017.

ВКонтакте поддерживает IT-сообщество, поэтому регулярно устраивает конкурсы, соревнования, программы и лекции для технических специалистов. Среди них один из крупнейших хакатонов в России VK Hackathon, программа для преподавателей информатики и программирования из регионов VK Fellowship, митапы в разных городах России VK Tech Talks о технической работе сервисов ВКонтакте. Кроме того, 12 кандидатов, которые прошли отбор, на два месяца присоединились к команде соцсети в рамках программы стажировок.