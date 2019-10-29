Украина и ЛНР начали разводить военных в Золотом

После всяческого рода затягивания разведения сил на Донбассе, прописанного в «формуле Штайнмайера», в районе Золотого (ЛНР) вроде бы начался реальный вывод подразделений ВСУ и Народной милиции ЛНР. Сообщения об этом пошли с обеих сторон.

Сначала глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что отвод сил начался в 13:00 по местному времени, затем это же подтвердил исполняющий обязанности начальника управления народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Как и было оговорено, каждая из сторон запустила сначала по белой ракете (сигнал о готовности к разведению сил), а потом - по зеленой (сигнал о начале вывода войск).

- Военнослужащие Народной милиции ЛНР приступили к отведению сил и средств с территории участка разведения у Золотого, - заявил Филипоненко.

При этом, отвод народной милиции ЛНР с занимаемых позиций подтвердили и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, бывшие непосредственными свидетелями этого процесса. Свидетельств о том, что украинская сторона предпринимает такие же действия, как и сведений о конкретных частях, покидающих свои позиции у Золотого, пока нет. Нет и подтверждений от ОБСЕ. И остается надеться только на верность Киева данному слову. На что, честно говоря, надежд не так уж и много.

До сих пор неизвестно, и что там в Золотом с так называемыми «добровольцами» из числа «ветеранов АТО», которых пытался уговорить и разоружить по приезду к ним Зеленский. Хоть они и якобы вывезли из зоны разведения сил «легальное» оружие, которое у них было, никто не даст и копеечной гарантии, что у них нет его нелегального. И что они попробуют занять освобожденные ВСУ позиции, как и обещали раньше. Тем более, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже заявил, что не видит в пребывании этих «волонтеров» в Золотом «ничего, противоречащего закону».

На весь процесс разведения военных на километр от нынешней линии соприкосновения в Золотом по договоренностям сторон отводится 3 суток. И, удалось ли развести военных из окопов или нет, можно будет говорить лишь после четверга. А до этого время еще есть.

Между тем, Киев и ДНР, как сообщается, уже согласовали дату начала разведения сил у следующего «горячего» населенного пункта - в районе Петровского (ДНР). Но начнется ли этот процесс там, зависит от итогов разведения у Золотого. Если разведение сил сторон у этих двух населенных пунктов увенчается успехом, то процесс пойдет и дальше. Тогда разведение военных может быть закончено до Нового года.

Между тем, от успеха разведения сил в Золотом и Петровском зависит и проведение саммита «нормандской четверки», который не состоится, пока Киев не совершит реальные шаги по урегулированию конфликта и пути к миру.