От контроля к участию: новое время для общественных инициатив

31 октября - 1 ноября в Москве в Гостином Дворе пройдет итоговый форум «Сообщество», завершающий годовую форумную кампанию Общественной палаты России. Его тема — «Российское гражданское общество: от контроля к участию».

Гражданские активисты, руководители и члены общественных советов при органах исполнительной власти, чиновники, представители региональных общественных палат и члены ОП РФ соберутся на дискуссионных площадках, чтобы обсудить ход реализации масштабных национальных проектов и выработать практичный план общественных изменений.

«Форум «Сообщество» — это форум активных, творческих, пассионарных людей, находящихся в поиске конструктивных идей. Людей неравнодушных к судьбе своего государства и составляющих передовую часть гражданского общества», — заявил первый заместитель Секретаря ОП РФ Герой России Вячеслав Бочаров.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова отмечает, что общественный контроль в России в последнее время очень активно развивается: складывается система общественных советов при органах власти, Общественная палата становится все более влиятельным инструментом общественного контроля и развивает сам институт общественного контроля, появляется все больше активных НКО и граждане активны.

Программа форума будет построена вокруг обсуждения конкретных кейсов — тех историй, когда Общественная палата смогла аккумулировать потенциал гражданского общества, добившись от власти принятия решений, выгодных людям.

Основные направления — вопросы экологии (утилизация отходов Байкальского ЦБК, переработка ТКО); демографии (обсуждение специального доклада ОП РФ по вопросам демографии); доступного жилья (выполнение майских указов по строительству 120 миллионов квадратных метров жилья в год); общественного обсуждения программы развития Дальнего Востока; доступа НКО на рынок социальных услуг.

В процессе обсуждения будет сформирована повестка развития, мотивирующая общественников реализовывать свои инициативы или включаться в действующие гуманитарные практики решения наболевших вопросов.

По итогам работы форума будут подготовлены предложения, адаптированные для эффективного диалога общества и власти.

Напомним, в течение года двухдневные форумы «Сообщество» прошли в четырех федеральных округах страны — в Махачкале, Улан-Удэ, Архангельске и Белгороде. Еще два малых форума прошли во Владикавказе и Мичуринске.

Накануне открытия каждой из дискуссионных площадок в рамках нулевого дня работы форума члены ОП РФ проводили выездные общественные проверки, встречи с гражданами и представителями местных администраций.