2019-10-30T13:33:02+03:00
Общество

Депутаты предлагают сажать на 7 лет за пропаганду наркотиков в Интернете

Закон, дополняющий Уголовный кодекс новой статьей, внесен в Госдуму
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Закон, дополняющий Уголовный кодекс новой статьей, внесен в ГосдумуЗакон, дополняющий Уголовный кодекс новой статьей, внесен в ГосдумуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Депутаты Госдумы решили обскакать правительство. Напомним, на днях президент Владимир Путин поручил кабмину подготовить законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете. Об исполнении поручения премьер Дмитрий Медведев должен доложить президенту до 10 января 2020 года. Но как оказалось, депутаты фракции «Справедливая Россия» уже подготовили свой законопроект на эту тему и внесли его в среду на рассмотрение Госдумы.

- Мы фактически уже сделали за правительство эту работу. И дело не только в поручении главы государства. Нас давно тревожит опасная тенденция так называемого «мягкого потребления», когда негативное отношение к «тяжелым» наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как «легкие», неопасные, не приводящие якобы к зависимости, - сказал журналистам один из авторов законопроекта, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он призвал пресекать не только распространение наркотиков, но и информации о них в Интернете и СМИ. Депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей, по которой пропаганда и незаконная реклама наркотических средств будет наказываться лишением свободы на срок до 5 лет. А если такие действия совершаются с использованием СМИ и сети Интернет, то наказание будет еще строже - до 7 лет лишения свободы.

Сейчас ответственность за пропаганду наркотиков предусматривается только Кодексом об административных правонарушениях.

- Это фактически ведет к безнаказанности тех, кто занимается пропагандой наркотиков. Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья. И ответственность они должны нести соответствующую, - заявил Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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