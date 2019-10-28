2019-10-28T12:39:04+03:00
Общество

Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Президент также сообщил о необходимости поддерживать организации, занимающиеся профилактикой незаконного потребления наркотических средств
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернетеПутин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернетеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести в Госдуму поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков или склонение к употреблению психотропных веществ в интернете

Об этом сообщает официальный сайт Кремля, где опубликован перечнь поручений, который российский лидер утвердил по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока

«Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», - говорится в документе.

Кроме того, дополнительные меры по противодействию обороту наркотиков и психотропных веществ предусматривают поддержку негосударственных организаций, занимающихся профилактикой незаконного потребления наркотических средств.

Напомним, ранее сайт kp.ru, рассказывал о том, мужчину оштрафовали на 4 тысячи рублей за рекламу конопли в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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