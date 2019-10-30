Россияне считают достойной пенсию 40 тысяч рублей

Россиянам нужна пенсия в 40 тысяч рублей, чтобы достойно встретить старость. Таковы результаты опроса, который провел портал по трудоустройству Superjob.

Интересно, что молодые люди пока согласны на более скромную пенсию — 32,6 тысячи рублей. Чем ближе к выходу на заслуженный отдых, тем больше хочется получать. Респонденты старше 45 уже называют суммы порядка 43 тысяч рублей. А ожидания мужчин почти на 5 тысяч больше, чем женщин.

Впрочем, все это довольно далеко от суровой действительности. Средняя пенсия по старости для неработающего пенсионера сейчас составляет 15,4 тысячи рублей. То есть почти в три раза меньше, чем хотелось бы россиянам. Не дотягивает до представлений людей о справедливости даже столица, где минимальная пенсия по старости составляет 19,5 тысяч.

- 40 тысяч рублей - это почти средняя зарплата, если брать данные Росстата. Пенсия, которая равняется зарплате, - это возможно, есть страны, где этого удалось добиться, - рассказал «КП» заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. - Но тогда возраст выхода на пенсию должен быть еще выше, чем у нас сейчас. Необходимый минимальный стаж должен быть больше. И взносы в пенсионный фонд должны быть не 22% как сейчас, а хотя бы 30%. А мы же хотим быть богатыми, но как-то так, чтобы ничего делать для этого не пришлось.

Кстати, и свою зарплату россияне считают недостойной. Как показало недавнее исследование Финансового университета при Правительстве РФ, справедливой люди сочли бы получку в 66 тысяч рублей, а москвичам хотелось бы все 100 тысяч.

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