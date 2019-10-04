Зарплата мечты: россиянам для счастья нужно 160 тысяч рублей

Среднестатистический россиянин будет счастлив, получая 161 тысячу рублей в месяц. Больше всего для счастья надо, как не сложно догадаться, москвичам - 210 тысяч. На втором месте по запросам — нет, нет Питер. А Владивосток - с 205 тысячами. Таковы данные опроса, проведенного порталом по поиску работы Superjob.

В прошлом году запросы были чуть скромнее — 159 тысяч в среднем по России. Но бывало и круче: дороже всего свое счастье россияне оценивали в 2017 году — 184 тысячи.

Российским мужчинам, чтобы быть удовлетворенными жизнью, денег в среднем нужно почти на треть больше, чем женщинам — 181 тысяча против 138 тысячи. А меньше всего требуется для счастья молодежи (до 24 лет) — 118 тысяч, в юные годы и так хорошо.

Что характерно, с ростом зарплаты люди вовсе не начинают чувствовать себя лучше. У тех, кто больше получает, выше и материальный порог счастья. Гражданам с зарплатой до 30 тысяч кажется, что оно наступит при 117 тысячах в месяц. А с зарплатой более 80 тысяч — при 238 тысячах.

Не так давно холдинг «Ромир» выяснял, сколько денег россиянам нужно для «нормальной жизни». В среднем запросы оказались куда скромнее — чуть более 83 тысяч для семьи из трех человек (двое взрослых и ребенок).

Увы, 20% россиян, по данным Росстата, зарабатывает от 20 до 27 тысяч рублей. Далековато до желаемых для счастья сумм, да и для «нормальной жизни» с семьей. Лишь у 10% самых высокооплачиваемых доход в среднем составляет 157 тысяч.

Правда, если верить Всероссийскому центру изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян все равно счастливы. Парадокс, но в апреле таких обнаружилось аж 86% - самый высокий показатель за все годы опросов. Счастливчики признались, что таковыми их делает прежде всего семья (33%) и хорошее здоровье — свое и близких (21%). Из тех же, кто несчастливы, материальное положение винят лишь 11%.

А вам сколько нужно зарабатывать в месяц для счастья?.Опрос

Сколько денег в месяц надо для счастья, тыс. руб.

Москва 212

Владивосток 205

Ростов-на-Дону 200

Саратов 178

Челябинск 175

Нижний Новгород 172

Екатеринбург 170

Новосибирск 168

Красноярск 165

Санкт-Петербург 165

Казань 160

Краснодар 150

Пермь 140

Ульяновск 127

Махачкала 125

Оренбург 115

(Данные опроса портала Superjob)