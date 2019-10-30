2019-10-30T13:42:29+03:00
Политика

Шойгу: Россия готовит страны СНГ к крупным виртуальным маневрам

Воинские контингенты стран Содружества пригласили принять участие в Параде Победы на Красной площади в честь 75-летия Великой Победы
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку.Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку.Фото: Министерство обороны РФ
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"Меморандум, подписанный президентами Турции и России, реализуется не без труда, но видим, что это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии", - заявил Сергей Шойгу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Там прошло заседание Совета министров обороны Содружества независимых государств (СМО) СНГ. В нем традиционно приняли участие делегации оборонных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

"Базовая оперативно-стратегическая подготовка офицеров армий СНГ к совместным компьютерным командно-штабным учениям "Региональная безопасность–2020" (проходят в рамках совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны) будет проходить в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России, а студенты и школьники из сопредельных государств получат возможность встречаться на Международном фестивале инновационных научных идей, который будет проходить на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА", - говорится в решениях совета, с которыми ознакомили журналистов.

- Приняты и другие решения по взаимодействию наших армий, повышению их боевых возможностей, - отметил министр обороны России.

Шойгу пригласил всех своих коллег принять активное участие в праздничных мероприятиях в честь 75-летия Великой Победы. Накануне совета Сергей Шойгу встретился в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где они обсудили ряд договоренностей в области военно-технического сотрудничества и договорились о "поднятии эффективности" объединенной системы ПВО России и Армении.

Министр говорил об уникальном опыте борьбы России и Армении с терроризмом в Сирии, и отметил, что после того, как в соответствии с сочинскими договоренностями закончен отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, где теперь могут работать пограничники, военная полиция и саперы. Среди них есть российские и армянские офицеры.

Министр также проинспектировал дислоцированную в Гюмри российскую военную базу, где провел переговоры со своим армянским коллегой Давидом Тонояном.

- 102-ая российская база является гарантом стабильности на Кавказе и готова совместно с Вооруженными силами Армении ответить на любые вызовы и угрозы, - отметил Шойгу во время этой встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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