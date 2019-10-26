Минобороны Турции: меморандум по Сирии реализуются по плану

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-26T16:44:18+03:00

Через три дня заканчивается срок, выделенный для вывода курдских сил из приграничной зоны

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Подписанный в Сочи российско-турецкого меморандум по урегулированию ситуации в Сирии выполняется в соответствии с планом. Такое заявление сделал министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Все нормально и продвигается по плану», - цитирует агентство Anadolu Ajans главу военного ведомства.

Акар напомнил, что 150 часов для вывода курдских сил из приграничной зоны, истекает 29 октября. По его словам, Турция внимательно следит за ситуацией. «Мы заново оценим ситуацию и примем необходимые меры», - подчеркнул министр.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в пятницу 25 октября, в Сирию прибыло 300 российских полицейских для отвода курдских формирований от границы с сирийско-турецкой границы. В Кремле сообщили, что все договоренности выполняются по плану. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключили «шероховатостей» на начальной стадии реализации меморандума.

ИСТОЧНИК KP.RU