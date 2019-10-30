Грозит ли Тольятти техногенная катастрофа?

«Тольяттиазот» - одна из крупнейших в стране химических компаний. Да, что там в стране — в мире! Предприятие входит в десятку мировых производителей аммиака. За свою сорокалетнюю историю оно произвело около 83 миллионов тонн аммиака, 85% его продукции идет на экспорт.

Однако местные жители такому соседству не рады и с опаской поглядывают на расположенный в непосредственной близости к жилым домам промышленный объект. Ведь предприятие относится к первому классу опасности. Выход из строя оборудования на заводе может привести к катастрофическим последствиям для всего города, стать реальной угрозой для жизни и здоровья десятков тысяч людей, обернуться непоправимым ущербом для экологии ключевой водной артерии страны — Волги.

У горожан давно накопились вопросы к этому предприятию: все ли там сделано для безопасности производства, не является ли завод пороховой бочкой заложенной под Тольятти?

На их вопросы и призвана ответить комиссия центрального аппарата Ростехнадзора, выводы которой с нетерпением ждет весь город, а они, как полагают местные СМИ, при объективной оценке состояния промышленной безопасности всех производственных объектов «Тольяттиазота» могут быть неутешительными.

28 октября городской портал samara.ru опубликовал материал «ТоАЗ - огромная пороховая бочка», где дается нелицеприятная картина положения дел на заводе. Приводим его текст:

"21 октября центральный аппарат Ростехнадзора начал внеплановую проверку одного из крупнейших предприятий Самарской области, ПАО «Тольяттиазот». Казалось бы, рядовое событие, ведь опасные производственные объекты должны проверяться компетентными надзорными органами регулярно. Однако не все так просто: на ТоАЗе таких проверок не проводилось более шести лет.

Но в конце концов реальное положение дел на заводе невозможно скрывать бесконечно. По словам работников «Тольяттиазота», на заводе продолжаются многочисленные нарушения в области промбезопасности. На предприятии вообще не соблюдаются требования федерального закона №116-ФЗ об обязанностях операторов опасных производственных объектов обеспечить безопасность рабочих и местных жителей, регулярно проводить диагностику, испытания и сертификацию оборудования и сооружений. Более 370 единиц оборудования на заводе эксплуатируется без всякой экспертизы промбезопасности.

Новый реактор на производстве карбамида смонтирован и пущен в эксплуатацию без необходимых документов. Печи агрегатов аммиака эксплуатируются с конструкционными изменениями, без внесения изменений в документацию. Часть мощностей работает без обязательных остановок на регламентные и профилактические ремонты. Основной аммиакопровод ТоАЗа находится в критическом состоянии и требует срочной замены. Экспертиза промышленной безопасности у него отсутствует. Газорегуляторное оборудование не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию, то есть используются незаконно. Для подведения газа в цеха использованы обычные водопроводные трубы, которые не предназначены для использования под давлением газа. Утечки там происходят постоянно. Все это может не слишком страшно звучать для незнакомого с химическим производством человека, но на деле подобные примеры преступной халатности могут обернуться техногенной катастрофой федерального масштаба с тысячами жертв.

Интересно, что проведение ремонтов генеральный директор Дмитрий Межеедов зачастую запрещает лично устными распоряжениями. Так, работников завода давно пугают промоины в фундаменте под работающими котлами агрегата аммиака №2, и они то и дело напоминают руководителю ТоАЗа, что неплохо бы этой проблемой заняться, чтобы не испытывать лишний раз судьбу. Но Межеедов неизменно отвечает отказом, так как процедура дорогостоящая, а скрывающиеся в Великобритании и США владельцы завода сами себе на жизнь не заработают.

ТоАЗ – предприятие с непростой судьбой. В эпоху приватизации им на не вполне законных основаниях завладел бывший «красный директор» Владимир Махлай, одержимый мыслью поставить свою власть на заводе выше интересов других акционеров, закона и даже самого предприятия и его трудового коллектива. Вместе с сыном Сергеем, гражданином США, а также своими зарубежными соучастниками он проявил немалую изобретательность в создании схем по выводу прибыли с ТоАЗа. За счет продажи продукции по заниженным ценам иностранному офшору, аффилированному с руководством завода, значительная часть выручки не попадала на завод, с нее не платились налоги в бюджет. Лишенный возможности распоряжаться собственной прибылью, ТоАЗ не только не мог позволить себе модернизацию или обновление оборудования, но даже денег на закупку сырья хватало далеко не всегда.

В итоге ТоАЗ, бывший самым современным предприятием отрасли в СССР, за 40 лет без обновления основных фондов стал самым отсталым предприятием российской азотной промышленности. Уже много лет завод не может выйти даже на проектную мощность. Будучи рассчитанным не менее чем на 3 млн тонн аммиака и 1 млн тонн карбамида в год, ТоАЗ в лучшем случае выпускает в среднем 2,5 млн и 600 тыс. соответственно. Вдобавок самые ликвидные активы – производство метанола и новейший агрегат аммиака №7 – были мошенническим путем переоформлены на контролируемое зарубежными партнерами Махлаев ООО «Томет».

Дефицит финансирования самым плачевным образом сказался на техническом состоянии завода. Последние ставшие достоянием общественности проверки Ростехнадзора в 2011 и 2012 годах дали шокирующие результаты. В 2011 году было выявлено более 500 грубых нарушений в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Изношено до 80% средств контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты. Повторная проверка Ростехнадзора в августе 2012 г. показала, что никаких выводов руководство завода не сделало и даже экстренных мер принимать не собирается. На четырех из семи агрегатов аммиака сбросы горючих газов направляются прямо в атмосферу без всякой очистки, а иногда – прямо в помещения цехов. Магистральные газовые трубопроводы выработали срок безопасной эксплуатации, их ревизия и ремонт не проводится и не планируется. Никак не контролируются состав и температура химических веществ, участвующих в производственном процессе. Складские помещения, на которых хранятся опасные химикаты, не соответствуют нормам безопасности. И таких нарушений на предприятии – сотни! В октябре 2012 года комиссия Ростехнадзора снова посетила ТоАЗ с проверкой. И вновь надзорное ведомство обнаружило все те же нарушения, которые, судя по всему, владельцы предприятия исправлять не намерены. Гораздо проще заплатить смехотворные штрафы, которые завод с многомиллиардной выручкой даже не заметит. Либо договориться с кем надо, чтобы проверки больше не приезжали.

Мириться дальше с подобной ситуацией было невозможно. ТоАЗ на глазах превращался в огромную пороховую бочку, только вместо пороха в ней были миллионы кубометров взрывоопасного природного газа и тысячи тонн ядовитого аммиака, способного в кратчайшие сроки вызывать тяжелейшее отравление со смертельным исходом. Нужно было как-то останавливать производство или отстранять недееспособное руководство, по воле владельцев продолжавшее безропотно выводить деньги за рубеж вместо проведения ремонтов.

Но руководство местного управления Ростехнадзора почему-то выбрало другой путь: вообще перестало проводить на ТоАЗе проверки. Так, при недавно ушедшем в отставку главе Средне-Поволжского управления службы Михаиле Михайлине, занимавшем этот пост все последние годы, не было проведено ни одной проверки на ТоАЗе. В 2014 г. на заводе произошла авария со смертельным исходом. В ходе расследования были обнаружены многочисленные факты нарушения правил промбезопасности и охраны труда: неисправна противоаварийная система, отсутствовала проектная документация на отдельные установки и завод в целом. В том же 2014 году на 4-м агрегате аммиака произошла серьезная авария, которую скрыли от общественности и контролирующих органов. Тогда произошел взрыв в емкости для хранения раствора, емкость разорвало и лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Тогда емкость заменили на новую, но разрешительной документации на нее не получили до сих пор.

В июне 2015 года на участке аммиакопровода Тольятти-Одесса, по которому транспортируется основная часть продукции ТоАЗ, в районе села Липяги Воронежской области прорвало трубу, более полутонны аммиака вырвались наружу. Благодаря экстренной эвакуации восьмисот жителей села пострадал лишь один человек, но живой природе и сельскохозяйственным посевам был нанесен значительный ущерб.

Кроме того, в 2016 году СМИ сообщали об очередной аварии на ТоАЗе, но официально руководство завода все отрицало. В феврале 2017 года региональная пресса сообщала об остановке нескольких агрегатов по выработке аммиака, в результате чего почти все оборудование предприятия обледенело.

В октябре 2018 года произошел пожар на печи риформинга на одном из агрегатов аммиака. До сегодняшнего дня его последствия не устранены, уже больше года агрегат аммиака находится в простое. Реальные причины аварии так и не были установлены, а ответственные руководители избежали наказания.

В начале 2019 года была отмечена очередная авария, но и о ней руководство завода умолчало.

Никакой реакции со стороны руководства местного управления Ростехнадзора относительно этих чрезвычайных происшествий не последовало.

Официально бывший глава Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Михаил Михайлин был отправлен на пенсию. Однако сотрудники ТоАЗа сообщили любопытные подробности взаимоотношений завода с руководством и работниками местного управления Ростехнадзора. Оказывается, за то, чтобы инспекторы надзорного ведомства не докучали руководству ТоАЗа с проверками, Михайлин на протяжении многих лет получал вознаграждения. Они выплачивались за якобы внедренные им когда-то на заводе изобретения, оформленные как патенты. Кроме того, имеются сведения, что дополнительно Михайлин получал наличные и от ООО «Томет».

Но этим коррупционные связи между топ-менеджментом ТоАЗа и Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора не ограничивались. Доверенное лицо руководства ведомства Раися Абдрахманова, замначальника межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, взрывными работами и безопасности недропользования, помогала решать проблемы с контрольно-надзорными органами за щедрое вознаграждение. Абдрахманова, кстати, оказалась бывшей сотрудницей ТоАЗа, то есть в самарском Ростехнадзоре она выполняла роль «засланного казачка», оперативно снабжая руководство ТоАЗа текущей информацией о ходе проверок.

С начала века схема работы с местными предприятиями не изменилась – деньги в ведомство поступают через близкую Абдрахмановой экспертную организацию – ООО «ТМС РУС». Это ООО оказывает для «Тольяттиазота» эксклюзивные услуги – готовит ложные экспертные заключения, на основании которых незаконно продлеваются сроки эксплуатации опасных производственных объектов. Например, заключения экспертизы промбезопасности, подготовленные ООО «ТМС РУС» в 2018 году на разные агрегаты аммиака, написаны как под копирку, что говорит о том, что в реальности никакие экспертизы не проводились. Кроме того, в заключениях указана разрешенная температура эксплуатации трубопроводов, которая в полтора раза ниже проектной, что также свидетельствует о том, что данные экспертизы взяты с потолка. А один из трубопроводов цеха № 16, получивший в 2018 году положительное экспертное заключение «ТМС РУС», через месяц разрушился.

По имеющимся данным, вознаграждение за услуги этой «экспертной» организации составляет несколько десятков миллионов рублей в месяц. Часть этих средств также поступала Михайлину. Стоит ли говорить, что эта коррупционная схема в любой момент грозила обернуться масштабной техногенной катастрофой, которая могла затронуть целый российский регион?

Первая неделя проверки ТоАЗа федеральным управлением Ростехнадзора в который раз продемонстрировала, что Махлаи продолжают относиться к заводу как временщики, которые не намерены развивать актив в долгосрочной перспективе, а лишь стремятся урвать последнее и выдоить все без остатка, пока их вольнице не положили конец правоохранительные органы. Если до этого момента на заводе произойдет катастрофа по образцу Бхопала или Севезо, они не сильно расстроятся, ведь до Великобритании, Швейцарии и США, где живут члены семьи Махлаев, аммиачное облако все-таки вряд ли доберется.

Но нет сомнения, что комиссия федерального Ростехнадзора проведет объективную и квалифицированную оценку состояния промышленной безопасности всех производственных объектов «Тольяттиазота», сделает необходимые заключения и примет исчерпывающие меры как для обеспечения дальнейшей безопасной работы предприятия, так и предусмотренные законом меры воздействия на должностных лиц, виновных в нарушениях.

Редакция продолжит следить за ходом внеплановой проверки ПАО «Тольяттиазот» центральным аппаратом Ростехнадзора и будет регулярно сообщать читателям о ее результатах.

P.S. 28 октября 2019 года, то есть уже после того, как комиссия центрального аппарата Ростехнадзора начала проверку на «Тольяттиазоте», произошло возгорание на агрегате аммиака № 3. Он остановлен на внеплановый ремонт. Комиссия приступила к изучению причин и последствий аварии."