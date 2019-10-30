2019-10-30T14:35:17+03:00
Общество

Художник создает трон из миллиона долларов

Новый арт-объект, направленный на борьбу с бедностью, выставят на обозрение в конце осени
Сергей СЕЛЕДКИН
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Художник Алексей Сергиенко.Художник Алексей Сергиенко.
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Видимо, чудовищ порождает не только сон разума, но и союз художника и миллиардера. Магнитогорский богач из списка "Форбс" Игорь Рыбаков и художник Алексей Сергиенко объявили о создании денежного трона из миллиона долларов США. Арт-объект будет носить название Х10 и, как гласит релиз, это будет изделие в натуральную величину, выполненное из сверхпрочного стекла и заполненное внутри деньгами. Уже в конце осени на объект можно будет не только полюбоваться, но и обязательно посидеть на нем. Таким образом миллиардер Рыбаков предлагает бороться с бедностью, ведь, с точки зрения предпринимателя, каждый, посидевший на деньгах, зарядится энергией денег и это увеличит шансы разбогатеть:

- Я очень хорошо понимаю, что такое энергия денег, не надо ее недооценивать, - подчеркнул бизнесмен.

Проект будущего арт-объекта.

Проект будущего арт-объекта.

Миллиардеру не привыкать сорить деньгами. В октябре 2019 года Рыбаков феерично завершил выступление на петербургском бизнес-форуме. С потолка «Газпром Арены» на зрителей высыпались 20 тысяч долларов, причем, каждая купюра была заботливо подписана Рыбаковым с пожеланием увеличить доходы.

Парень не промах и второй участник коллаборации, художник Александр Сергиенко. Он называет себя не только художником, но и бизнесменом, а еще - основателем стиля politart, подразумевающим рисование известных политических личностей. Славу в профессиональных кругах ему принес портрет президента в ромашках.

Одна из работ художника Сергиенко.

Одна из работ художника Сергиенко.

Художник заявил, что уже приступил к ваянию трона, но пока из соображений безопасности не уточнил, в какой именно галерее будет выставлен объект.

Миллиардер Рыбаков разбросал на форуме «Синергия» купюры на сумму 20 тысяч долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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