2019-10-06T14:55:40+03:00
Общество

Миллиардер осыпал слушателей 20 тысячами долларов на форуме в Питере: «Приумножь и передай другому»

Как объяснил сам бизнесмен, разбрасывая деньги, он выполнил завет отца [видео]
Елена ОДИНЦОВА
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Миллиардер — выходец из Магнитогорска, сооснователь корпорации «Технониколь»Миллиардер — выходец из Магнитогорска, сооснователь корпорации «Технониколь»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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На вас никогда не падали с потолка доллары? Значит, вы не были на форуме бизнес-школы «Синергия», завершившемся 5 октября в Санкт-Петербурге. Посетители «Газпром-Арены» были в буквальном смысле осыпаны купюрами. Столь эффектно завершил свое выступление российский миллиардер Игорь Рыбаков, которого позвали на форум рассказать свою историю успеха. В зал высыпалось немного-немало 20 тысяч вполне настоящих долларов (такую сумму называет сам Рыбаков).

Миллиардер — выходец из Магнитогорска, сооснователь корпорации «Технониколь» (стройматериалы). Журнал Forbes оценивает его состояние на 2019 год в $1,3 млрд. Еще Рыбаков известен как блогер (популярные странички в Youtube, Instagram и Telegram) и филантроп. Как написано на сайте форума «Синергия», вместе с женой создал Фонд «Институт ускорения экономического развития», миссия которого - «улучшение и преобразование общества».

Методы Игоря Рыбакова по улучшению общества публика, безусловно, оценила. Как несложно догадаться, большинство присутствовавших на выступлении немедленно бросились собирать купюры. Что многим не помешало еще и заснять это действо — видеоролики и фото гуляют по сети.

Сам миллиардер уральскому изданию 74.ru объяснил свой экстравагантный поступок так:

«Этот билет — символическая открывашка начала пути для человека, кому он достался. Я хочу, чтобы благосостояние и уровень счастья всех людей выросли в 10 раз, чтобы минимум 10 тысяч предпринимателей стали такими же успешными, как и я».

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Бизнесмен рассказал журналистам, что в детстве отец подарил ему подписанный доллар и дал совет его приумножить и передать другим людям. Именно это он и сделал во время своего выступления: разбросал 20 000 долларов с подписью «Х10» - приумножь в 10 раз.

Впрочем, в аккаунте миллиардера в Instagram есть еще одно объяснение:

«Благодаря действиям, которых никто от тебя не ожидает, о тебе говорят и пишут. Это делает тебя известнее, а известность делает твои активы дороже а тебя богаче».

Осыпать людей долларами - хорошая рекламная компания, кто б спорил. Ее точно долго не забудут.

Миллиардер Рыбаков разбросал на форуме «Синергия» купюры на сумму 20 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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