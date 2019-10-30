Пенсии домохозяйкам будут платить мужья и родственники

Недавно власти представили новый проект, призванный улучшить положение пенсионеров в стране. Называется он гарантированный пенсионный план. ГПП предполагает, что россияне сами будут решать, сколько откладывать на старость.

- Это может быть один процент от зарплаты, а может хоть 100, - сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

А может и 0 — ГПП дело добровольное.

Средства эти будут аккумулировать в пенсионных фондах, которые с помощью инвестиций заработают для своих вкладчиков дополнительный доход. Когда настанет время, человек будет получать из этих денег прибавку к пенсии — большую или не очень, зависит от того, сколько он откладывал, и насколько успешно распорядился его сбережениями пенсионный фонд.

Главная «плюшка» от государства в новой программе — налоговый вычет. По взносам в пределах 6% человек будет освобождаться от НДФЛ.

- Участвовать в новой схеме может даже человек, не проработавший ни дня. Взносы за него может платить супруг, супруга или родственники, - рассказал Моисеев.

Кроме того распространить систему ГПП планируют и на самозанятых. Правда, пока не ясно, как именно. Чиновники обещают позже проработать для них особый механизм.

-У нас уже больше четверти миллиона самозанятых, - заявил на днях руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

И это при том, что зарегистрироваться в этом качестве пока можно только в четырех регионах страны. Вместо 13% НДФЛ они платят только 4% налога и 6% за услуги, предоставляемые юридическим лицам.

- У самозанятых нет стимула участвовать в программе ГПП. Они не платят НДФЛ, значит, им просто не на что предоставить налоговый вычет. Так что я сильно сомневаюсь, чтобы они активно участвовали в ГПП, - сказал «Комсомольской правде» заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

- Да и среди обычных работников этот «продукт» вряд ли окажется популярен. На это есть три причины. Во-первых, у большей части российских работников просто нет возможности сократить текущее потребление, чтобы что-то откладывать. Во-вторых, для того ограниченного круга россиян, имеющих возможность делать сбережения, не очевидны преимущества ГПП по сравнению с альтернативными финансовыми инструментами накоплений на старость, даже теми же банковскими депозитами. В-третьих, это вопрос доверия. Нужно на несколько десятков лет доверить деньги не очень понятным для людей финансовым институтам без каких-либо обязательств и гарантий по доходности. Кто-то, конечно, на это дело подпишется. Страна большая, люди разные, но я сильно сомневаюсь, чтобы это было массово.

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