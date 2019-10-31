В Москве заработали еще 27 приборов фиксации нарушений ПДД: Список адресов
За порядком на дорогах Москвы следят уже почти три тысячи приборов автоматической фиксации нарушений. Полный список уже давно не держат в секрете. Он доступен на официальном сайте ЦОДД. В нем 2765 приборов. Это в том числе 27 новых камер, которые заработали на дорогах столицы со среды, 29 октября.
- Новые приборы фиксируют комплекс нарушений, это в том числе превышение скорости, выезд на полосу, предназначенную для общественного транспорта, нарушение дорожной разметки, пересечение стоп-линии, - сообщили «КП» в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Новые приборы установили в разных районах города. В список попали как оживленные городские улицы, так и переулки в спальных кварталах (смотри: «Вырежи и сохрани»). По мнению руководства ЦОДД, новые приборы помогут снизить аварийность на дорогах.
- Как показывает практика, водители, зная о наличии таких комплексов, реже нарушают правила дорожного движения и снижают скорость, - пояснили в ведомстве.
Кстати, до конца года в Москве установят еще 100 приборов автоматической фиксации нарушений. О том, где именно они появятся, мы обязательно расскажем.
ВАЖНО
С 30 октября на дорогах Москвы заработали 27 приборов автоматической фиксации нарушений. Мы публикуем адреса, по которым они расположены.
Улица Сельскохозяйственная, напротив дома 15
Пролетарский проспект, дом 6
Улица Абельмановская, дом1
Улица Барышиха, дом 15
Улица Бауманская, дом 1
Бульвар Дмитрия Донского, дом 14
Улица Верхние Поля, дом 56
Улица нагорная, дом 25
Улица Ермакова Роща, дом 32А
Улица Ленинская Слобода, дом 6/15
Улица Атласова, дом 32
Улица 1905Года, владение 27
Ореховский бульвар, дом 27
Западный 1-й проезд, дом 11
Улица Витебская, дом 43
Проектируемый проезд №5258, напротив дома 52 по улице Московской
Шоссе Энтузиастов, владение 29А
Улица Сайкина, дом 7
Аминьевское шоссе, дом 24
Улица Красная Пресня, дом 9
Улица Лобачевского, дом 41
Улица Мосфильмовская, дом 72А
Тверской бульвар, дом 1
Лермонтовский проспект, дом 19
Улица Тверская, дом 2
Улица Менделеевская, дом 1
Улица Лебедева, дом 1
ИСТОЧНИК KP.RU