В Москве заработали еще 27 приборов фиксации нарушений ПДД: Список адресов

За порядком на дорогах Москвы следят уже почти три тысячи приборов автоматической фиксации нарушений. Полный список уже давно не держат в секрете. Он доступен на официальном сайте ЦОДД. В нем 2765 приборов. Это в том числе 27 новых камер, которые заработали на дорогах столицы со среды, 29 октября.

- Новые приборы фиксируют комплекс нарушений, это в том числе превышение скорости, выезд на полосу, предназначенную для общественного транспорта, нарушение дорожной разметки, пересечение стоп-линии, - сообщили «КП» в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Новые приборы установили в разных районах города. В список попали как оживленные городские улицы, так и переулки в спальных кварталах (смотри: «Вырежи и сохрани»). По мнению руководства ЦОДД, новые приборы помогут снизить аварийность на дорогах.

- Как показывает практика, водители, зная о наличии таких комплексов, реже нарушают правила дорожного движения и снижают скорость, - пояснили в ведомстве.

Кстати, до конца года в Москве установят еще 100 приборов автоматической фиксации нарушений. О том, где именно они появятся, мы обязательно расскажем.

ВАЖНО

С 30 октября на дорогах Москвы заработали 27 приборов автоматической фиксации нарушений. Мы публикуем адреса, по которым они расположены.

Улица Сельскохозяйственная, напротив дома 15

Пролетарский проспект, дом 6

Улица Абельмановская, дом1

Улица Барышиха, дом 15

Улица Бауманская, дом 1

Бульвар Дмитрия Донского, дом 14

Улица Верхние Поля, дом 56

Улица нагорная, дом 25

Улица Ермакова Роща, дом 32А

Улица Ленинская Слобода, дом 6/15

Улица Атласова, дом 32

Улица 1905Года, владение 27

Ореховский бульвар, дом 27

Западный 1-й проезд, дом 11

Улица Витебская, дом 43

Проектируемый проезд №5258, напротив дома 52 по улице Московской

Шоссе Энтузиастов, владение 29А

Улица Сайкина, дом 7

Аминьевское шоссе, дом 24

Улица Красная Пресня, дом 9

Улица Лобачевского, дом 41

Улица Мосфильмовская, дом 72А

Тверской бульвар, дом 1

Лермонтовский проспект, дом 19

Улица Тверская, дом 2

Улица Менделеевская, дом 1

Улица Лебедева, дом 1