Полный список камер видеофиксации в Москве: Публикуем адреса, где штрафуют москвичей

Рассекретить список, камер, которые в автоматическом режиме фиксирует нарушение ПДД на заседании Госсовета призвал президент. Владимир Путин напомнил прописную истину о том, что нужны они вовсе не для того чтобы грабить автомобилистов, а для порядка на дорогах. Увидел, притормозил, вспомнил что все под контролем. Автомобилисты, довольно потирая руки, стали ждать полные списки с адресами ненавистных им приборов.

В столичном Центре организации дорожного движения заверили, мол никаких тайн тут нет и пообещали обнародовать полный перечень на своем сайте. Когда опубликуют, до сих пор не понятно. Но "Комсомолка" ждать не стала и направила в ведомство официальный запрос. В ответ получили полный перечень. В нем адреса 2447 приборов. Найти свою улицу вы можете на нашем сайте.

Сразу скажем ,что все камеры из списка стационарные. В столице первыми отказались от использования так называемых "треног", которые штрафуют нарушителей из засад в кустах. Передвижные камеры в городе есть, но выглядят они иначе. Зеленые микроавтобусы следят за соблюдением ПДД на самых оживленных городских магистралях. Адреса меняют каждый день, так что тут список получить не получится. Но в шпионаже их обвинить сложно: из-за крупных габаритов и яркой расцветки видны они издалека.

Автоматический видеофиксатор нарушений правил дорожного движения на автотрассе. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Алексей Кунилов

- Все они забрендированы, у них яркая зеленая оклейка. Также мы ставим предупреждающие таблички, - сообщили "КП" в пресс-службе ЦОДД.

Изображения фотоаппарата есть и на подъездах к большинству стационарных приборов. Но, судя по количеству вписываемых штрафов, большинство нарушителей это не останавливает. Так, по данным столичной Госавтоиснпекции, в прошлом году за нарушение правил на дорогах столицы автомобилисты получили более 12 миллионов "писем счастья". Выходит по одному штрафу на каждого жителя столицы.

Сами же камеры с каждым годом становятся все умнее. Приборы знают уже 18 нарушений ПДД. Это и пресечение стоп-линии и проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта. Ноу-хау этого года - автоматические штрафы за нарушение правил проезда "вафельной разметки. Первопроходцем стал перекресток на пересечении Садового кольца и Орликова переулка. Но уже до конца этого года такие же приборы установят на 103 перекрестках с "вафельной разметкой". Штраф ни много ни мало - 1000 рублей, так что будьте внимательны.

Рекордными же по количеству нарушений долгие годы остается превышение скорости движения. Именно его фиксируют более половины камер из списка.

Полный список камер видеофиксации в Москве

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200 новых камер на службе пешеходам

На столичных дорогах в 2019 году появится 200 камер, которые будут фиксировать непропуск пешеходов водителями на нерегулируемых переходах.

- Наименее защищенная категория участников дорожного движения, и при авариях страдают больше всего. Только в этом году погибли 162 пешехода Фиксация не пропуска пешехода — нужный инструмент, который позволит снизить количество наездов на пешеходов, — отметили в пресс-службе ЦОДД.

Комплексы фотовидеофиксации будут установлены в местах, где отмечена высокая аварийность, связанная с наездами на пешеходов на нерегулируемых зебрах. Места будет определять столичная Госавтоинспекция. Список пока держится в секрете.

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Как обжаловать "письмо счастья"?

Ситуации, когда вам может понадобиться оспорить «письмо счастья», могут быть самыми разными. Самая частая причина – ошибка в постановлении. Не секрет, что система фото- и видеофиксации далека от совершенства. Нередко водители получают штрафы за нарушения, которые они не совершали.

Для начала нужно определиться с тем, кто оформил постановление. В обиходе все штрафные квитанции называют «штрафами ГИБДД», но на самом деле выписать их может и другой орган. Скажем, в Москве наказанием нарушителей правил парковки занимаются Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) и Администратор Московского Парковочного Пространства (АМПП). Поэтому посмотрите на постановлении, кто именно его вынес.

Теперь вы должны подать саму жалобу. Учтите, что сделать это нужно в течение 10 суток с момента получения постановления. Способ подачи жалобы зависит от органа, выписавшего штраф. Например, штраф ГИБДД можно оспорить на официальном сайте Госавтоинспекции или лично в соответствующем подразделении или вышестоящем органе. А, скажем, штраф за неправильную парковку, выписанный МАДИ, в Москве можно обжаловать на портале «Автокод», по почте (г. Москва, Каланчевская улица, д. 49) или лично. В любом случае вам нужно предоставить ходатайство о прекращении дела, подписанное собственноручно, копию постановления с двух сторон, а также материалы, подтверждающие вашу правоту – например, фото- и видеоматериалы, чеки, скриншоты, копии квитанции об оплате резидентного разрешения и т.д. Чем больше будет последних, тем лучше. После подачи жалобы вам должны дать официальный ответ об её удовлетворении или отказе.