ВКонтакте запустит авторский аудиогид по Уральской биеннале

ВКонтакте вместе с 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства подготовили для посетителей авторский аудиогид. В него вошли описания 20 работ основного проекта выставки. Благодаря маршруту от VK гости смогут проще сориентироваться на биеннале и узнать больше о самых интересных экспонатах.

Маршрут для посетителей выставки составили екатеринбургские лидеры мнений: издатель The Village Елена Бабушкина, а также теле- и радиоведущий Александр Цариков. В аудиогиде они рассказали о работах, которые впечатлили их больше всего. Создать описание каждого проекта помогли медиаторы биеннале.

Послушать авторскую экскурсию можно с помощью любого телефона или планшета. Достаточно сканировать QR-коды, которые размещены у каждой из 20 работ по ходу маршрута, — аудиогид откроется в мобильном приложении VK.

Александр Русаков, представитель ВКонтакте в Екатеринбурге:

«Авторский аудиогид — отличный формат для тех, кто хочет поближе познакомиться с миром современного искусства. Лидеры мнений доступным языком расскажут посетителям о самых заметных работах выставки. Особых усилий от самих гостей это не потребует — достаточно иметь смартфон с установленным приложением VK».

Алиса Прудникова, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства:

«Работа с аудиторией — важное направление Уральской индустриальной биеннале. Мы не только обучаем специальных экскурсоводов по выставке — медиаторов, но и внедряем диджитал-форматы, цель которых сделать взаимодействие с современным искусством приятнее и проще. Совместный аудиогид с ВКонтакте — прекрасная возможность увидеть работы в разрезе авторского взгляда и погрузиться в современное искусство, всегда открытое к множественным интерпретациям».

ВКонтакте — официальная социальная сеть 5-й Уральской индустриальной биеннале. Это один из крупнейших в России международных проектов в области современного искусства. В этом году тема выставки — «Бессмертие». Биеннале продлится до 1 декабря. Узнать больше об экспозиции можно в сообществе ВКонтакте: vk.com/uralbiennial