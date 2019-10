Японская певица сняла клип в московском ДТП

Семнадцатилетняя японская певица Sofi Maeda презентовала дебютный клип на песню Feeling Alive. Ролик снят в стиле «тур-видео» и показывает зрителям, как иностранная артистка концертирует, репетирует и разъезжает со своей московской группой по местным автобанам и индустриальным кварталам.

- Мое творчество впитало в себя сразу несколько культур: я родилась в Японии, сейчас живу России, чтобы быть поближе к моим близким и любимым людям, - рассказала Софи. - И я обожаю своих русских музыкантов – они отлично чувствуют меня и мою музыку! А песни пишу на английском языке – я выросла на американском и европейском андеграунде. Вся эта транснациональность на данном этапе отлично уживается во мне. Я, как и герой моей песни Feeling Alive, стараюсь жить сегодняшним днем и ничего далеко наперед не планировать – только здесь и сейчас.

Певица призналась, что во время съемок они с группой попали в настоящую автомобильную аварию. К счастью, никто из музыкантов не пострадал, однако съемочная команда во главе с режиссером Борисом Миловановым долго не могла приступить к работе, пока сотрудники дорожной инспекции выясняли, кто из водителей виноват в случившемся. Некоторые кадры были сняты прямо на проезжей части во время ДТП.

Софи Маэда - обладатель гран-при Открытого телевизионного проекта Generation Fest, проходившего при поддержке Russian Music Box, полуфиналист международного фестиваля Emergenza, исполнитель русского трейлера японского мультфильма «Жил-был кот» на телеканале Disney; получила известность после успешного выступления минувшим летом на Красной площади в рамках концерта, посвященного памяти поэта Ильи Кормильцева.

Sofi Maeda - Feeling Alive (Official Music Video).This is the official video of Sofi Maeda's new song "Feeling Alive". The video was shot in the style of "tour video" and shows the audience how a young pop punk artist gives concerts, rehearsals and disconnects with her Moscow band on local autobahns and industrial districts. My work connects itself at once with several cultural traditions: I was born in Japan, now I live in Russia to be closer to my close and beloved people. I feel great about myself and my music! I write with American and European background. All this transnationality at this stage perfectly coexists in me. I feel alive living in today, I do not plan - only here and now. ''The sparkle is in my heart!" Lyrics: Every day Seemed the same Now I m ready for a change Every step It Does make sense Now I m feeling wide awake Don t pretend It s not the end Life is waiting to begin I don t care Will I live or die But right now I m feeling alive right now I m Feeling alive again Up all night Can t close my eyes in my heart a spark still shines I didn t know To stop or go It doesn t matter anymore No perfect script No better plan We are living as we can We ll run all day And drive all night Right now we re feeling alive Right Now we re Feeling alive again Here and now Sing it loud Catch the wave Feeling Feeling Alive Again Feeling Feeling Alive Again Directed and camera by Boris Milovanov Produced by Denis Davydov (lunohodMMA) Copyright MaedaRecords2019 All rights reserved