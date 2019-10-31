Владимир Путин: 60 процентов граждан невысоко оценивают качество здравоохранения

Пока Владимир Путин отвечал на вопросы общественности Калининградской области, собравшиеся на президиум Госсовета по первичному звену медицины губернаторы и члены правительства тоже не теряли времени. Для них были организованы курсы по повышению первичной же медицинской грамотности. Говоря проще, они учились оказывать первую медицинскую помощь, причем в качестве инвентаря использовали друг друга.

Вот полпред президента Игорь Щеголев накладывает жгут на руку губернатору Приморья Олегу Кожемяке, спасая его от «потери крови», и старательно пишет на жгуте маркером время наложения, чтобы не забыть снять через два часа. Вот губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский под присмотром собравшихся вокруг коллег делает непрямой массаж сердца манекену. А вот уже кто-то из глав регионов дошел и до искусственного дыхания рот в рот, но видно только спину в жилетке и голубой воротничок его рубашки.

Владимира Путина, пришедшего на президиум Госсовета из соседнего зала, ничего подобного делать не попросили. Наверное, никто не сомневается, что он и так это все умеет. Поэтому, коротко упомянув о достижения последних лет, Путин сразу перешел к критике.

- Мы оцениваем результаты сегодняшнего дня не по тому, как было плохо вчера, а по тому, каковы требования на сегодняшний день, и по тому, что мы должны и хотели бы получить завтра, - заявил он. - То, что вчера было достижением, сегодня часто воспринимается как норма, и это на самом деле справедливо. Сейчас более 60 процентов граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его первичному звену. Хотел бы ещё раз повторить: для всех нас это требование означает необходимость серьёзно усилить работу по обозначенному направлению.

Основная нагрузка в улучшении первичного звена медицины ляжет на регионы, и это Путин тоже особо подчеркнул.

- Первичное звено – это зона ответственности прежде всего региональных властей, - сказал президент. - Это самое близкое к людям, крайне важное для них звено. Большинство претензий граждан справедливы и обоснованны, и в случаях, когда мало что меняется к лучшему, это становится особенно очевидным. И когда местные власти с известным рвением берутся за оптимизацию и часто делают это схематично, усложняют доступ к медицинской помощи, это только усугубляет ситуацию.