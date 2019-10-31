Игорь Николаев: Дооптимизировали систему здравоохранения до того, что работать уже некому
Директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев - про главные экономические новости дняФото: Андрей КАРА
Директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев - про предлагающуюся реформу пенсионных накоплений, нехватку врачей, счастливых людей и готовящийся рост тарифов ЖКХ
Игорь Николаев: Дооптимизировали систему здравоохранения до того, что работать уже некому
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