2019-10-31T20:33:32+03:00
Экономика
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Игорь Николаев: Дооптимизировали систему здравоохранения до того, что работать уже некому

Директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев - про главные экономические новости дняДиректор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев - про главные экономические новости дняФото: Андрей КАРА

Директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев - про предлагающуюся реформу пенсионных накоплений, нехватку врачей, счастливых людей и готовящийся рост тарифов ЖКХ

Игорь Николаев: Дооптимизировали систему здравоохранения до того, что работать уже некому

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