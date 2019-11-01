Российские поликлиники обновят за 5 лет и 550 млрд рублей

Слова «первичное звено», которые часто звучат из уст чиновников в последнее время, означают тот уровень медицины, куда мы бежим за помощью первым делом. Это районные поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), амбулатории, кабинеты врачей общей практики. Помощь там оказывают амбулаторно (приемы врачей), в виде дневного стационара либо в неотложной форме (когда мы вызываем доктора из поликлиники на дом).

- Большинство этих объектов (поликлиник, ФАПов. - Ред.) были построены более 70 лет назад. После Великой Отечественной войны, в конце 40 - 50-х был пик строительства, включая первичное звено здравоохранения, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 Fm) министр здравоохранения Вероника Скворцова. - С тех пор в районных и центральных больницах, поликлиниках, особенно небольших городов, накопились проблемы. И сейчас перед нами стоит задача провести тотальную ревизию.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что государство выделит на модернизацию первичного звена в ближайшие 5 лет 550 млрд рублей. Эти деньги пойдут на реконструкции, переоснащение, обновление районных поликлиник и ФАПов. Финансировать будут по принципу 90 на 10. То есть 90% средств предоставит федеральный бюджет и оставшиеся 10% - региональные власти.