"Гора мышц и милые котята": в Сети появились видео со съемок календаря с участием пожарных из Австралии

В Сети опубликовали невероятно милые видео с участием забавных животных и красавчиков-пожарных из Новой Зеландии и Австралии. Для ежегодного календаря мужчины появились в кадре с енотами, коалами, собаками и кошками. На видеозаписях огнеборцы позируют и играют с животными, а также играют своими потрясающими мускулами.

Австралийские и новозеландские спасатели-атлеты появились в кадре с енотами, коалами, собаками и попугаямиФото: David Rogers

В далеком 1993 году спасатели из двух стран объединились ради благотворительности: собрать деньги на лечение детям по всему миру, получившим сильные ожоги. Спустя несколько лет красавчики решили начать помогать и приютам для животных. За все время существования необычного проекта огнеборцы собрали почти 3 миллиона долларов!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/741597" frameborder="0"></iframe> Австралийские пожарные со щеночками.Австралийские пожарные вновь разделись для своего благотворительного календаря. Причём в «горячей» фотосессии приняли участие самые разные, но одинаково милые животные

В течение 27 лет пожарные выпускают свой календарь с довольно откровенными фото Фото: David Rogers

В течение 27 лет пожарные выпускают свой календарь с довольно откровенными фото. Голливудские улыбки, обнаженные торсы, красивые татуировки и необычные декорации - вот то, что можно увидеть на фотографих для календаря. Все средства от продажи идут исключительно на благотворительные цели. Тираж ежегодного издания составляет несколько тысяч копий!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/741596" frameborder="0"></iframe> Австралийские пожарные с обитателями ферм.Австралийские пожарные вновь разделись для своего благотворительного календаря. Причём в «горячей» фотосессии приняли участие самые разные, но одинаково милые животные

Для календаря на 2020 год красавчики из Новой Зеландии и Австралии решили добавить немного "мимишности" в кадр Фото: David Rogers

Для календаря на 2020 год красавчики из Новой Зеландии и Австралии решили добавить немного "мимишности" в кадр: спасатели сделали несколько фото с котятами, собаками, коалами и енотами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/741598" frameborder="0"></iframe> Австралийские пожарные с лошадками.Австралийские пожарные вновь разделись для своего благотворительного календаря. Причём в «горячей» фотосессии приняли участие самые разные, но одинаково милые животные

Все средства от продажи календарей идут исключительно на благотворительные цели Фото: David Rogers

К слову, впервые за все время существования проекта, в нем приняло участие несколько пожарных из Франции и Германии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/741595" frameborder="0"></iframe> Австралийские пожарные с котиками.Австралийские пожарные вновь разделись для своего благотворительного календаря. Причём в «горячей» фотосессии приняли участие самые разные, но одинаково милые животные

Ранее сайт kp.ru писал о том, что для календаря на 2019 год австралийские пожарные выложили фото в соцсетях и получили несколько тысяч восторженных комментариев от пользователей Интернета. В 2018 году отважные спасатели обнажили свои прекрасные тела и «вооружились» котиками для пикантного календаря на текущий год.