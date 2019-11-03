Поющая ведущая Ольга Бузова, которая к своим 33 годам не успела обзавестись детьми, пока балует малышей подруг. Так, главный редактор RT Маргарита Симоньян, на днях ставшая мамой в третий раз, получила от Оли брендовые вещицы для дочери.

- Спасибо за такие роскошные подарки для маленькой Маро! – написала журналистка в Инстаграме, отметив Бузову.

На фото – боди для новорожденного от Gucci, которое стоит около 15 тысяч рублей, и платьице Dolce&Gabbana для девочки от трех до шести месяцев, которое продается в ЦУМе вместе с трусиками по цене 15 тысяч за комплект. Подарок от Бузовой немало удивил подписчиков, ведь раньше о дружбе Оли с Симоньян известно не было - уж слишком разный круг общения у поющей ведущей и журналистки.

Напомним, 39-летняя Маргарита Симоньян родила третьего ребенка мужу Тиграну Кеосаяну 19 октября. Кроме того, пара воспитывает пятилетнюю Марьяну и четырехлетнего Баграта.

Бузова накупила в ЦУМе одежды для новорожденных

- Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая, - оповестила в соцсетях счастливая мама.

Между тем, сама Ольга Бузова к детям пока не готова. На днях ее бывший муж футболист Дмитрий Тарасов дал интервью, в котором назвал настоящую причину развода. Оказалось, звездная блондинка не хотела рожать.

Бузова накупила в ЦУМе одежды для новорожденных

- Она все прекрасно знает, как все было. И что она говорит – якобы измена была с моей стороны, это реально смешно, - заявил спортсмен, который после расставания успел жениться и сейчас готовится к появлению второго ребенка от жены Анастасии Костенко (от брака "до Бузовой" у него есть еще старшая дочь). – Просто я не позволял ей работать настолько, насколько она хотела. Я к ней до сих пор нормально отношусь, если увижу – поздороваюсь, спрошу, как дела. Но песни ее не слушаю – если звучат по радио, переключаю.