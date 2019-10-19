У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-19T13:34:59+03:00

О появлении малышки на свет стало известно утром в субботу [видео]

Изменить размер текста: A A

Российская журналистка Маргарита Симоньян и ее муж, кинорежиссер Тигран Кеосаян стали родителями в третий раз. У звездной пары родилась дочка.

Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки. Она призналась, что очень ждала прибавления в семействе своей подруги.

"Поздравляю дорогих Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна с рождением ребенка. Это лучшая новость в субботнее утро. Скоро поздравлю лично", - написала Канделаки у себя в социальных сетях.

Она также записала видеообращение, в котором призналась в огромной любви Маргарите, сидя на коробке с купленной для ее малыша коляске.

"Я так ждала, когда ты родишь, ты не представляешь! Люблю тебя. Ты невероятная женщина, которая всей стране доказала, что можно быть железной леди и самой теплой и очаровательной армянской мамой на свете", - сказала телеведущая.

Этот ребенок стал уже третьим в семье Тиграна и Маргариты. Также у Кеосаяна есть дочь от первого брака. Как назовут новорожденную, пока неизвестно.

Редакция "Комсомолки" присоединяется к поздравлениям.

Сайт kp.ru публиковал большое откровение Симоньян о ее семье, любимом человеке и первых двух беременностях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738804" frameborder="0"></iframe> Тина Канделаки поздравила Маргариту Симоньян с рождением ребенка.В марте Симоньян объявила, что на некоторое время снизит активность в социальных сетях в связи с беременностью

ИСТОЧНИК KP.RU