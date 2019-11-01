Тимур Бекмамбетов найдет авторов screenlife-проектов ВКонтакте

ВКонтакте и Тимур Бекмамбетов запустили конкурс для авторов screenlife-видео. Финалисты смогут лично обсудить идеи фильмов, сериалов, онлайн-шоу и блогерского контента с режиссёром и его командой, а победитель — вместе с ними реализовать свою задумку.

Screenlife — формат, придуманный Тимуром Бекмамбетовым. Всё, что видит зритель, происходит на экране компьютеров, планшетов или телефонов героев. В сообществе Screenlifer компания Bazelevs регулярно публикует обучающие ролики по созданию screenlife-видео. Эксперты студии объясняют, как раскрыть характер персонажа через его рабочий стол, приложения и переписку. Они также делятся инструментами компании, которые позволяют легко создавать screenlife-контент.

Чтобы принять участие в конкурсе, автору предстоит снять screenlife-видео и ответить в нём на два вопроса: о чём его проект и почему он будет интересен зрителю. Ролик нужно опубликовать в своём профиле или сообществе ВКонтакте, а в описании отметить страницу Screenlifer и добавить хештег #vktalents_screenlife.

Последний день приёма заявок — 17 ноября. Пять финалистов конкурса попадут на совместный ужин с Тимуром Бекмамбетовым и продюсерами его компании Bazelevs, на котором смогут подробнее рассказать о своих проектах. Победитель получит шанс претворить свою идею в жизнь — Bazelevs поможет с производством проекта.

Все вопросы о конкурсе можно задать в сообществе ВКонтакте с авторами. Дарья Рузанова, руководитель направления VK Talents:

«Иногда, чтобы талант заметили, не хватает небольшого шанса. В рамках VK Talents — программы поддержки авторов ВКонтакте — мы регулярно сотрудничаем с известными брендами и привлекаем их внимание к начинающим, но талантливым ребятам. Благодаря партнёрству с компанией Тимура Бекмамбетова победитель конкурса сможет сразу выйти на высокий уровень и воплотить свою идею при поддержке профессиональной команды. Надеемся, нас ждёт новая история успеха».

Тимур Бекмамбетов:

«Screenlife не требует астрономических затрат, теперь ничто не может встать между автором и его идеей. Мы начали экспериментировать с этим новым языком и не успели опомниться, как наша кинокомпания Bazelevs стала в том числе инкубатором IT-инструментов, которые делают производство screenlife-проектов простым и доступным самому широкому кругу пользователей. Делать такой контент сможет каждый, кто посмотрит наши видеоуроки».

Тимур Бекмамбетов и Bazelevs впервые представили формат screenlife в 2014 году — в фильме ужасов «Убрать из друзей». Работа режиссёра Левана Габриадзе собрала в мировом прокате $64 млн при бюджете $1 млн. После этого Bazelevs выпустила вторую часть ленты, а также картину «Поиск» Аниша Шаганти. Инструменты для блогеров, режиссёров и продюсеров Тимур Бекмамбетов публикует на screenlifer.com.