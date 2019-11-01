2019-11-01T13:07:41+03:00
Умные вещи

Тимур Бекмамбетов найдет авторов screenlife-проектов ВКонтакте

Всё, что видит зритель, происходит на экране компьютеров, планшетов или телефонов героев
Поделиться:
Screenlife — формат, придуманный Тимуром Бекмамбетовым.Screenlife — формат, придуманный Тимуром Бекмамбетовым.
Изменить размер текста:

ВКонтакте и Тимур Бекмамбетов запустили конкурс для авторов screenlife-видео. Финалисты смогут лично обсудить идеи фильмов, сериалов, онлайн-шоу и блогерского контента с режиссёром и его командой, а победитель — вместе с ними реализовать свою задумку.

Screenlife — формат, придуманный Тимуром Бекмамбетовым. Всё, что видит зритель, происходит на экране компьютеров, планшетов или телефонов героев. В сообществе Screenlifer компания Bazelevs регулярно публикует обучающие ролики по созданию screenlife-видео. Эксперты студии объясняют, как раскрыть характер персонажа через его рабочий стол, приложения и переписку. Они также делятся инструментами компании, которые позволяют легко создавать screenlife-контент.

Чтобы принять участие в конкурсе, автору предстоит снять screenlife-видео и ответить в нём на два вопроса: о чём его проект и почему он будет интересен зрителю. Ролик нужно опубликовать в своём профиле или сообществе ВКонтакте, а в описании отметить страницу Screenlifer и добавить хештег #vktalents_screenlife.

Последний день приёма заявок — 17 ноября. Пять финалистов конкурса попадут на совместный ужин с Тимуром Бекмамбетовым и продюсерами его компании Bazelevs, на котором смогут подробнее рассказать о своих проектах. Победитель получит шанс претворить свою идею в жизнь — Bazelevs поможет с производством проекта.

Все вопросы о конкурсе можно задать в сообществе ВКонтакте с авторами. Дарья Рузанова, руководитель направления VK Talents:

«Иногда, чтобы талант заметили, не хватает небольшого шанса. В рамках VK Talents — программы поддержки авторов ВКонтакте — мы регулярно сотрудничаем с известными брендами и привлекаем их внимание к начинающим, но талантливым ребятам. Благодаря партнёрству с компанией Тимура Бекмамбетова победитель конкурса сможет сразу выйти на высокий уровень и воплотить свою идею при поддержке профессиональной команды. Надеемся, нас ждёт новая история успеха».

Тимур Бекмамбетов:

«Screenlife не требует астрономических затрат, теперь ничто не может встать между автором и его идеей. Мы начали экспериментировать с этим новым языком и не успели опомниться, как наша кинокомпания Bazelevs стала в том числе инкубатором IT-инструментов, которые делают производство screenlife-проектов простым и доступным самому широкому кругу пользователей. Делать такой контент сможет каждый, кто посмотрит наши видеоуроки».

Тимур Бекмамбетов и Bazelevs впервые представили формат screenlife в 2014 году — в фильме ужасов «Убрать из друзей». Работа режиссёра Левана Габриадзе собрала в мировом прокате $64 млн при бюджете $1 млн. После этого Bazelevs выпустила вторую часть ленты, а также картину «Поиск» Аниша Шаганти. Инструменты для блогеров, режиссёров и продюсеров Тимур Бекмамбетов публикует на screenlifer.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холланд пополнит состав «Ювентуса» зимой за 40 миллионов евро
В России с 1 по 14 ноября пройдет мультимедийный тест «Культурного марафона»
На Украине заявили о планах потребовать репарации с РФ за восстановление Донбасса
В России налоговый режим для самозанятых начнет действовать с июля 2020 года
Эксперт предложил упростить перерасчет платы за некачественные услуги ЖКХ
Задержан охранник, пустивший убийцу шестилетнего ребенка в детский сад в Нарьян-Маре
В Минобороны РФ продемонстрировало кадры загрузки "Ярсов" в пусковую установку
Суд отказался брать с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
МИД РФ: Россия отвергает обвинения Штатов в попытках дестабилизировать ситуацию в Чили
На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки
"Похороны панка" и "The show must go on": россияне рассказали, какую бы песню они выбрали в последний путь
В Подмосковье малышка упала с 17 этажа и осталась жива
Тульская область вошла в пятерку российских регионов-лидеров по экспортной активности
Предприниматели смогут жаловаться на проверяющих через «Зеркальный реестр»
"Как застенчивый школьник": пользователей Сети рассмешило фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского
Оформлять ДТП онлайн можно будет в пяти регионах
Посольство Израиля в Москве, ранее объявившее забастовку, возобновит работу 1 ноября