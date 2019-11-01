Рецепт гречки стал самым популярным среди веганов

Ко Всемирному дню вегана социальная сеть Одноклассники при помощи собственных инструментов и сервиса Brand Analytics проанализировала пищевые привычки россиян и выяснила, какие веганские рецепты пользуются наибольшей популярностью. Чаще всего пользователи ОК предпочитают готовить гречку. Каждый день в ОК публикуются десятки тысяч рецептов блюд. Рецепты веганских блюд, то есть тех, в которых нет продуктов животного происхождения, от общего числа рецептов составляют 58%. В тройку самых популярных блюд без продуктов животного происхождения вошли гречка, пюре на воде и веганский вариант оливье. Замыкают десятку самых популярных рецептов у веганов щи, рисовая каша и винегрет.

Топ-10 самых популярных рецептов веганских блюд

1. Гречка

2. Пюре на воде

3. Оливье

4. Овсянка

5. Манная каша

6. Перловка

7. Борщ

8. Щи

9. Рисовая каша

10. Винегрет

Среди всех рецептов блюд есть четыре категории, пользующиеся наибольшей популярностью: каши, салаты, картофель, супы. С помощью кластеризации данных ОК выделили из каждой категории наиболее популярные. Например, из картофеля пользователи ОК предпочитают готовить пюре на воде — это самое любимое блюдо. На втором месте находится картошка фри, а на третьем — в мундире. Веганская версия салата оливье – самая популярная в ОК, винегрет любят немного меньше, он занимает вторую строчку рейтинга. На третьей ступени — морковь по-корейски. Самой любимой кашей россиян стала гречка, рецептами не менее полезной овсянки пользователи делятся чуть меньше. Манная каша, рисовая и перловая тоже находят отклик у веганов. Супы — неотъемлемая часть рациона веганов. Пользователи ОК любят готовить борщ, щи, солянку и окрошку.

Кроме блюд, ОК проанализировали самые упоминаемые в веганских рецептах ингредиенты. Сахар присутствует в половине рецептов таких блюд, как и мука, перец, чеснок. Замыкают десятку укроп и томаты.

Топ-10 самых популярных ингредиентов в рецептах веганских блюд

1. Сахар

2. Мука

3. Перец

4. Чеснок

5. Лук

6. Сок

7. Уксус

8. Зелень

9. Помидор

10. Укроп