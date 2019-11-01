2019-11-01T17:08:52+03:00
Происшествия

В России возбудили дело в отношении заграничного куратора АУЕ

Следствие будет добиваться ареста и выдачи вора в законе
Александр ВОСТРОВ
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Исмаилов, находясь за пределами России, пользуясь своим авторитетом вора в законе и связями в преступной сфере, занимался координацией преступной деятельностиИсмаилов, находясь за пределами России, пользуясь своим авторитетом вора в законе и связями в преступной сфере, занимался координацией преступной деятельности
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В России заведено уголовное дело по новой статье "занятии высшего положения в преступной иерархии" в отношении Надира Исмаилова, известного в криминальных кругах по кличке Лоту Гули. Об этом "Комсомолке" сообщили в СК России.

По данным следствия, с 2009 года по настоящее время Исмаилов, находясь за пределами России, пользуясь своим авторитетом вора в законе и связями в преступной сфере, занимался координацией преступной деятельности в городе Москве и других регионах России. Известно, что Исмаилов с 2017 года, находится в международном розыске. При этом он уже был заочно арестован судом за похищение в Москве и Тольятти троих граждан. И что самое удивительное руководил этим похищением находясь в азербайджанской тюрьме.

Впрочем, многие воры в законе чувствуют себя там как дома. А из-за границы умудряются даже влиять даже умы подрастающего поколения.

- Из-за границы воры в законе пытаются выстроить и кураторство над российскими колониями. Это целая система массового вымогательства денег, чая, сигарет, которые якобы должны поступать в общак. Делаются попытки перенести эти поборы на несудимую молодежь в России. Появление движения АУЕ - «арестантский уклад един» - сводится к некой иллюзии тюремной справедливости: сегодня ты содержишь воров в законе и братву на зоне, а завтра, когда ты сам попадешь на нары, общак будет греть тебя. На самом деле на средства общака неплохо живут приближенные к ворам и сами воры. Современный вор в законе уже не тот, что прежде: обустраивает шикарные коттеджи, покупает люксовые машины, заводит жен и детей. Чего только стоил скандал, когда один из воров купил на деньги общака своей любовнице коня за 800 тысяч евро. Этот случай разбирался на воровской сходке, которая прошла за рубежом, - прокомментировал "КП" источник в правоохранительных структурах.

Кстати, на днях состоялась экстрадиция из России в Испанию Тариела Ониани (Мулухова), 1958 года рождения. Он разыскивался испанскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к преступной деятельности, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Испанское правосудие давно объявило Таро в розыск. Его ждет 8 лет тюрьмы и штраф в 50 миллионов евро.

Подробно о нравах воров в законе "Комсомолка" рассказала в материале "Воры в законе пишут слезные письма министру Колокольцеву".

После вступления в силу Закона № 46 "Об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии" воры в законе стали отказываться от своих криминальных титулов и делают все, чтобы сохранить российское гражданство. Некоторые даже стали писать прошения на имя министра внутренних дел.

Напоминаем, за "занятие высшего положения в преступной иерархии" уголовный кодекс России предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Чтобы избежать ответственности вору в законе необходимо отказаться от криминального титула и содействовать правоохранительным органам в раскрытии преступной деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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