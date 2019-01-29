Новая криминальная чума России: Банды малолеток уже крышуют торговые центры

УЧЕБА «ПО ПОНЯТИЯМ»

В школе села Первомайское (Приморский край) - скандал. Родители пятиклассников пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на учебу «по понятиям». Мол, пришли в школу какие-то мужчины и провели с мальчиками «урок полового воспитания». Говорили о том, что нельзя здороваться за руку с геем, а то на зоне потом с ними могут сделать что-то плохое.

Родители предположили, что на беседу с детьми пришли «смотрящие» за районом от криминалитета, которые втягивают подростков в блатное движение АУЕ (обычно расшифровывается как «Арестантский уклад един». - «КП»). Выясняя подробности приморской истории, я подметил одну закономерность: стоило произнести в разговоре аббревиатуру АУЕ, как собеседник старался перевести тему. Наконец, один старый знакомый из силовиков нехотя признался: «Движение АУЕ - неудобная для всех тема, кому за нее отвечать, так и не решили, лучше не раскачивать».

Блатная идеология АУЕ разрастается среди подростков как опухоль. Фото: vk.com

6 МИЛЛИОНОВ «КРИМИНАЛЬНЫХ ПИОНЕРОВ»

О том, что в стране существует такая «криминальная пионерия», активно заговорили в 2016 году. С тех пор проблема только усугубилась. Мне удалось получить свежую аналитическую записку с одного из закрытых совещаний силовиков. Вот лишь некоторые показательные факты оттуда:

- с февраля 2017-го по август 2018-го число подписчиков групп АУЕ в соцсети ВКонтакте увеличилось с 1,8 до 6 миллионов человек;

- активно банды АУЕ действуют в 37 российских регионах;

- в частности, такие преступные группы заправляют порядками в Себежском (Псковская область), Рефтинском (Свердловская область), Кипельском (Курганская область), Астраханском и Читинском детдомах;

- есть информация, что банды АУЕ крышуют несколько торговых центров в Петербурге.

А вот тут стоп! Во внедрение движения АУЕ в детдома еще можно поверить. Но торговые центры, находящиеся под «железной пятой» 13-летних пацанов? Это уже ни в какие ворота!

- Не кипятись! - объясняет мой источник. - Конечно, за ними стоят взрослые мужики. Им так легче работать. Вот как это устроено. Приходит такой метр в кепке к коммерсанту и на блатном жаргоне просит приготовить на завтра «котлету» ($10 тысяч. - «КП»). Если коммерсант отказывает или даже делает вид, что не понимает, о чем речь, на следующий день к нему подходят настоящие уголовники. Они молча показывают оружие и просят больше не обижать ребенка, который всего лишь попросил «котлетку».

Вор в законе Джем считается создателем «союза истинных арестантов» - предшественника АУЕ. Отличительной чертой движения стали фетровые шляпы с полями. Фото: www.primecrime.ru

ОТКУДА ВСЕ ПОШЛО?

Оказалось, немало экспертов в спецслужбах знают историю движения АУЕ с самого начала. Но по иронии судьбы подробно живописать ее мне согласился один из воров в законе на условиях анонимности. По его словам, все началось еще в СССР.

- Не случайно активнее всего движение на Дальнем Востоке, - рассказал «КП» отсидевший больше 30 лет солидный дедушка с крашеными черными волосами. - Был такой Евгений Петрович Васин по кличке Джем. Он угодил за разбой в читинскую малолетку еще в 70-х. Когда его в 18 лет перевели на взрослую зону, пришлось ему несладко. Тогда в противовес насилию воров в законе на зоне над молодыми Васин создал «союз истинных арестантов». Отличительным знаком участников того сообщества на воле стали фетровые шляпы. Сам Васин прослыл щедрым меценатом: уже в 90-х открыл в Комсомольске-на-Амуре школу бокса, а на острове Малайкин (на реке Амур) - лагерь детского отдыха. Тогда никто не подозревал, что преподавателями у подростков были самые настоящие рецидивисты, среди которых были судимые... за мужеложство. Да, не без этого... И сегодня там, где ранее судимые мужчины, подростки и нет родителей, тема половых извращений стоит особенно остро.

Сам Джем давно умер в СИЗО Хабаровска от инфаркта, но многие его ученики отсидели свои сроки и освободились.

- Дело острова Малайкин помню, оно было довольно громким, - подтвердил мне бывший руководитель пресс-центра МВД РФ Олег Ельников. - Но лично я впервые услышал аббревиатуру АУЕ в нулевые годы. Сейчас широкую известность оно получило только благодаря социальным сетям в интернете. Криминал вывел распространение этой субкультуры на новый технологический уровень.

В августе 2018 года банда из 15 ауешников за один вечер избила 16 человек на улицах Санкт-Петербурга. На снимке - двое потерпевших. У одного сломана челюсть, у другого - носФото: СОЦСЕТИ

А В ЧЕЧНЕ АУЕ НЕТ

Передо мной один из ведущих в России специалистов по АУЕ. Высокопоставленный. Но и он просит сохранить анонимность. Как и многие, мечтает дослужить до пенсии.

- Нет команды освещать эту не­удобную тему, - признается «Комсомолке» Евгений. - Но молчать не могу: зараза распространилась уже по территории всей России. В Сибири более 30% подростков пропагандируют тюремную романтику.

- А в других регионах?

- Проще сказать, где АУЕ нет: это только один регион - Чечня. Но там полно бесплатных подростковых кружков, секций борьбы, бокса...

- Говорят, координаторы АУЕ зафиксированы даже в Литве и на Украине.

- Знаю, что на Украине это явление тоже существует. Во время госпереворота боевые группы украинских ауешников использовали для поджогов зданий и нападений на бойцов «Беркута». Про Литву такой информации нет.

- У вас есть рецепт, как победить эту «уголовную бациллу»?

- Силовикам надо перестать прятать голову в песок, ввести реальные сроки за вовлечение детей в среду АУЕ (такой пакет законопроектов обсуждается. - «КП»), закрывать соответствующие сайты по ключевым словам. При этом, учитывая, что сегодняшние дети быстрее взрослеют, нужно снижать планку уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Но только «кнутом» не обойтись: надо бешеными темпами строить и открывать в регионах спортсекции, кружки, технопарки с новейшим оборудованием. В стране сегодня вакуум детской идеологии - а криминальный мир предлагает ребенку хоть и кривую, но понятную дорожку в будущее. Важно, чтобы подростки снова почувствовали свою востребованность. Не должно остаться ни одного детского коллектива без шефской помощи. Иначе эту пустоту займут криминальные элементы.

Памятка родителям

ХРОНИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2011 год

Поселок Приисковый Забайкальского края. 20 членов банды АУЕ ограбили товарную контору, чтобы сдать деньги в общак колонии.

2013 год

Чита. Беспорядки в ПТУ № 6.

30 подростков поломали мебель и разбили стекла на 1 миллион рублей.

2014 год

Чита. Выпускники детского дома окружили машину полицейских и, выкрикивая «АУЕ», спровоцировали стычку, порезали себе руки стеклом и забрызгали машину полицейских кровью.

Казань. 16-летние члены АУЕ вымогали у сверстника деньги. Тот пришел на встречу с отцом.

Члены банды убили их и забрали у них ключи от квартиры. Во время налета на квартиру убили и мать мальчика.

За что сидят 14-летние

2015 год

Улан-Удэ. Банда вымогала у 12-летних мальчиков по 50 - 100 рублей в день. Тех, кто не сдавал деньги, называли опущенными. Двое пострадавших совершили самоубийство.

2016 год

Село Новопавловка Забайкальского края. Родители избили членов АУЕ, которые вымогали у их детей по 250 рублей в день. В ответ на расправу малолетние бандиты срывали с детей в 40-градусный мороз куртки, подожгли дома их родителей.

2017 год

Свердловская область. Бунт и побег осужденных членов АУЕ из Рефтинского спец­училища. Конфликт произошел из-за того, что члены АУЕ отказались есть из одной посуды с «опущенными».

2018 год

Санкт-Петербург. Банда АУЕ избила 16 человек на улицах и в парке.