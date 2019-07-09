Воры в законе пишут слезные письма министру Колокольцеву

Подписанный президентом громкий Закон № 46 об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, внес настоящий раскол в высшие эшелоны уголовного мира.

Ворам, которым по неписаному внутреннему кодексу запрещалось иметь имущество, семьи и детей, а главное - поддерживать общение с правоохранителями, пришлось, как говорится, переобуваться в воздухе. Они даже стали… писать прошения на имя министра внутренних дел!

О большой перемене нравов в элите криминального мира «Комсомолке» рассказал информированный источник в силовых структурах.

ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ ДЛЯ ЦИРКАЧА И ШЛЯПЫ МЛАДШЕГО

Кадры спецоперации в Томской области: сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии срезают петли с ворот дома, где живет вор в законе Коля Томский, вот его уже в наручниках везут в суд, а вот судья зачитывает решение об аресте Коли по новой статье 210.1 УК РФ («занятие высшего положения в преступной иерархии»). По предварительной информации, Коля Томский курировал в регионе группу, занимавшуюся незаконной обналичкой крупных сумм предпринимателей. Опера уверены, что эта история с Колей скоро не будет уникальной. Выдворить воров из России оказалось не так просто. Приходится сажать.

Спецназ срезает петли на дверях особняка Коли Томского. И шутят: болгарка - универсальный ключ... Фото: МВД РФ

С 2015 года глава МВД Владимир Колокольцев получил право подписывать документы о нежелательности нахождения криминальных авторитетов в России. Тогда случился их первый отток из страны. Многие воры в законе стали покупать за границей запасные аэродромы и даже пытались вести оттуда свои дела. Теперь можно точно сказать, что Циркачу (здесь и дальше - клички воров в законе. - Ред.) и Рамазу Кутаисскому приходится жить в Турции. Квежоевич с Котиком Младшим вынуждены предпочесть Израиль, а Шляпа Младший осел на берегах Кипра. В основном криминал стекается в Турцию, Грецию, Кипр, Чехию. А вот в Испании и Италии новые мигранты-законники часто не выдерживают конкуренции - там воровские кланы поделили между собой все сферы теневой экономики еще в прошлом веке.

Тут достаточно вспомнить историю одного из самых влиятельных воров в законе Тариэла Ониани по кличке Таро. Он еще в 1990 году уехал жить в Париж, потом перебрался в Испанию. Но за похищение человека его задержали в России. Теперь он не спешит покидать стены оренбургского СИЗО № 3. Ведь в Испании идет суд над его подельниками, которых обвиняют в отмывании денег, добытых преступных путем. Испанское правосудие объявило Таро в розыск, мечтает его арестовать, оштрафовать на 50 миллионов евро и отправить в тюрьму на 8 лет. Сам Таро, как рассказал «КП» источник, уже не мечтает о Парижах и согласен тихо жить в Турции.

А в Европе отношение к русским мафиози становится все больше потребительским: «Назвал себя вором в законе, плати миллионы штрафов».

- Там подобных мафиози не только свободы лишают, но и всего имущества. Вот вор в законе по кличке Виталик Зверь, вернувшись в Россию, сетовал, что испанские полицейские забрали у него коллекцию картин. Потребовали доказать, что он купил их на честные деньги, - смеется осведомленный источник «КП».

МАЛЯВА ОТ ЗУРЫ КУТАИССКОГО

В распоряжение «КП» попала жалоба адвоката, действующего в интересах некоего Зураба Маргвелашвили, на имя министра Колокольцева. Адвокат жалуется министру на его зама Михаила Ваничкина, который вынес решение о нежелательности проживания в России лица без гражданства Маргвелашвили (Енделадзе) З.М. В письме говорится, что все «судимости подзащитного в прошлом, они погашены, а значит, он не несет угрозы обществу... Сведения о том, что Маргвелашвили занимается вымогательством, грабежами и разбоями, являются клеветой и ничем не подтверждаются».

Но в МВД знают, что речь в жалобе идет не о каком-то хулигане, а о воре в законе Зуре Кутаисском, который сидел в России за разбой и ранее никогда не стеснялся подтверждать свою роль в мире криминала. На что рассчитывал адвокат, непонятно.

А вот еще одна малява министру: «Уважаемый Владимир Александрович! Я являюсь добропорядочным гражданином РФ, инвалидом второй группы, стою на учете в органах Пенсионного форда, имею страховое свидетельство, произвожу налоговые выплаты», - пишет от руки некто Бериев Георгий Сикоевич. Можно подумать, что он жертва судебной ошибки, действительно добропорядочный человек. Но ошибки быть не может: автор этого письма - известный в криминальном мире 57-летний вор в законе по кличке Гия Беремена. «Я, Бериев, состоял на военном учете по Ярославской области, в качестве удостоверения в случае военных действий мне был выдан военный билет. Все члены моей семьи являются гражданами РФ», - продолжает вор в законе.

Вор в законе Гия Беремена. Фото: МВД РФ

Не дрогнула рука криминального авторитета, даже когда он стал обвинять сотрудников угрозыска в предвзятости, а еще ссылаться на 8-ю статью «Конвенции о защите прав человека и основных свобод». Он еще раз просит министра вернуть ему гражданство России, так как он является «единственным кормильцем в семье, которая нуждается в его опеке». Документы (есть в распоряжении редакции) по этическим соображением мы полностью публиковать не будем. Но даже озвученных фрагментов довольно, чтобы увидеть как скисли сливки криминалитета, как им приходится перековываться, изображая примерных граждан.

Вот такую маляву от руки написал вор в законе Гия Беремена главе силового ведомства. Фото: МВД РФ

ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Мой собеседник по долгу службы лично знает многих воров в законе. Потому по соображениям безопасности просит не упоминать его имя.

- Почему эти люди пишут министру, почему они вообще еще в России?

- Например, Зура Кутаисский при задержании спрятал свои документы. И как лицо без гражданства был помещен в Центр временного содержания иностранцев, где провел около 3 лет. И только после этого жена принесла его грузинский паспорт и попросила депортировать мужа из Егорьевского миграционного центра в Турцию. Он сам того пожелал.

Теоретически лицо без гражданства не имеет права получать медицинскую помощь, не может устроиться на работу, получить пенсионное свидетельство, устроить детей в сад или школу. Но нужно ли это все вору в законе, если почти всегда можно решить вопрос за деньги?

Зура Кутаисский через адвоката тоже передал письмо Колокольцеву. Мол, был грех, сидел за разбой, но сейчас угрозы для общества не представляет... Фото: МВД РФ

- Вот тот же Гия Беремена: решение о его депортации есть, а выдворить его никак не получается - нет документов. Он не считает себя гражданином Грузии. И Грузия не признает его своим гражданином. Нет и российских документов. Живет в Ярославле. И по закону выслать его из страны нельзя. Или еще один - Атар Краснодарский вышел из колонии и вернулся в Краснодар, где потерял документы. Такая же проблема...

- И суда на них нет?

- Суд может отправлять лиц без гражданства в Центр временного содержания иностранцев, но держать их там постоянно тоже никто не будет.

- А как с этим обстоят дела у соседей?

- Из Грузии в свое время депортировали почти всех своих воров в законе. Но это был первый подобный опыт на постсоветском пространстве. На Украине сейчас больше видимость борьбы с ворами. Например, вора в законе Тенге Гальского депортируют из самостийной уже раз в 20-й. А он где-то берет новый украинский паспорт и возвращается. Ну нравится ему жить в Днепропетровске и Киеве.

ПРИНИМАЮТ ЗА ТЕРРОРИСТОВ

Воры готовы идти на любые уловки, чтобы вернуться в Россию.

- Вот когда Мамуку Сухумского выслали из России, он вернулся обратно под именем Зжерздева Александра Владимировича. В юношестве он вообще был Апакией Мамукой Валикоевичем, а какое-то время носил фамилию Стаканов. Думал проскочить таким образом, - говорит «КП» осведомленный источник. - Но его опознали камеры в аэропорту. Апакия, он же Стаканов, он же Зжерздев, поймали за незаконное пересечение границы. Начали проверять по отпечаткам пальцев, а их… не оказалось. Ни одной морщинки на пальцах! Все гладкие! Может, операцию сделал, а может, кислотой вывел? Мы раньше с такими вещами не сталкивались.

- А где он сейчас?

- В Турции. Через адвокатов пишет письма Колокольцеву. Рассказывал, что с женой развелся, потому что разлюбили друг друга. Но на самом деле выяснилось, что брак его был изначально фиктивным.

«Он мне 1000 долларов в 1994 году обещал за штамп в паспорте, а заплатил всего 500», - заявила на допросе его бывшая супруга. Именно так вор когда-то получил российское гражданство.

- Почему воры перестали бояться, что их в своем же криминальном мире осудят за контакты с силовиками?

- А на сходки криминальная элита в России больше не собирается. Бывают у них встречи в Турции, Греции, на Кипре, Украине, в Германии, Чехии, Италии, во Франции. Но там они только живут, а вот деньги предпочитают делать в России. Из-за границы воры в законе пытаются выстроить и кураторство над российскими колониями. Это целая система массового вымогательства денег, чая, сигарет, которые якобы должны поступать в общак. Делаются попытки перенести эти поборы на несудимую молодежь. Появление движения АУЕ - «арестантский уклад един» - сводится к некой иллюзии тюремной справедливости: сегодня ты содержишь воров в законе и братву на зоне, а завтра, когда ты сам попадешь на нары, общак будет греть тебя. На самом деле на средства общака неплохо живут приближенные к ворам и сами воры. Современный вор в законе уже не тот, что прежде: обустраивает шикарные коттеджи, покупает люксовые машины, заводит жен и детей. Чего только стоил скандал, когда один из воров купил на деньги общака своей любовнице коня за 800 тысяч евро. Этот случай разбирался на воровской сходке, которая прошла за рубежом.

Воры в законе уже не представляются при задержании или в момент прибытия в колонию. Раньше были обязаны назвать свой статус. Часто пытаются законно поменять в имени или фамилии одну букву, чтобы не привлекать внимания при прохождении границы.

Сегодня все воры в законе, которые живут в России, под полицейским надзором. Они обязаны написать заявление участковому, даже если собираются посетить соседний регион или другую страну. Полицейские не против их выезда за рубеж: часто воры оттуда просто не возвращаются. Например, вор в законе Айко отпросился на родину отца, в Армению, и его, конечно, отпустили. А через некоторое время поступила информация, что в Армении он задержан с оружием местными полицейскими. Или авторитетный грабитель и вор в законе Пецо вместо 22 лет отсидел четыре. Освободился досрочно по болезни и почему-то потребовал, чтобы его депортировали на Украину. Но там был задержан с фальшивым паспортом. Каким-то образом ему удалось бежать в Турцию, где он и скончался от онкологии.

Но самая громкая история с ворами в законе случилась в 2015 году в Анталии, где проходила воровская сходка. Прямо на этой встрече расстреляли за растрату общака вора в законе Вадика Краснодарского. Под этот соус турецкие полицейские задержали в качестве подозреваемого Циркача. Тот не стал дожидаться ареста и вместе с вором в законе Цезарем решил бежать из Турции в Россию через Ирак.

Они нашли курдов, которые за 25 тысяч долларов пообещали перевести их через границу. Но курды их подвели: сдали иракским пограничникам, так как приняли воров за террористов ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). Генералов криминального мира бросили в земляную яму, где били и кормили отбросами несколько месяцев. Освободили их случайно, после того как личности воров стали известны дипломатам. Но на этом их приключения не закончились. В России Циркача задержали в Анапе за хранение наркотиков и отправили в колонию. На днях всю банду Циркача схватили в Подмосковье. Она промышляла рэкетом и похищением людей.

РУССКИЕ АВТОРИТЕТЫ УШЛИ В БИЗНЕС

Старшим вором в законе в России считается Шакро Молодой, который год назад сел за вымогательство на 9 лет. Он и сегодня остается третейским судьей в воровском мире - пока никто не заявлял свои права на его роль. Широко он стал известен после того, как в 2015 году на сходке в Армении поставил под сомнение воров в законе, которые были коронованы с 2008 года. Он посчитал, что ворами в законе стали назначать незаслуженно слишком молодых. Таких воров стали называть «апельсинами» (из-за того, что ими в основном становились выходцы из южных регионов, в основном - с Кавказа).

А теперь, чтобы провести сходку, ворам приходится ехать в Турцию.

Главари криминального мира любят оформлять свои малины в стиле барокко. На фото - дом вора в законе по кличке Шакро Молодой. Фото: МВД РФ

- А где славянские воры в законе, образы которых воспеты в сериале «Бригада»?

- Почти все ушли в бизнес. Уже мало кто связывает с криминальным миром Патрика, Мишу Лужнецкого, Тюрика, Сливу, Шишкана. Даже если они где-то собираются на корпоратив, то с приличной охраной. Их имена все чаще проскакивают в статьях о легальном бизнесе...

- А остались еще классические воры, которые живут по понятиям?

- Может, Шурик Захар, Вася Бандит, Плотник.

- Вы перестаете следить за судьбой воров, после того как их высылают из страны?

- Коллеги делятся информацией. Но это для нас они - интернациональная мафия. А за границей их всех именуют по языковому принципу «русской мафией» - английский они учить не желают. Вот в Греции, например, уже создали отдел по борьбе с русскоговорящим криминалом.

- Чем сейчас в России занимаются воры в законе?

- Это раньше можно было прийти к вору, дать денег и попросить найти угнанную машину. Сейчас уже нет таких воров, которые бы контролировали улицу. Их интересы там, где есть финансовые потоки: решают проблемы коммерсантов, сидят на незаконной обналичке.

Уважения к ворам в законе у отбывающих заключение все меньше. В колониях сейчас бум на мошенничество: братве звонят воры в законе и требуют сброситься деньгами в общак. Одни злодеи обманывают других злодеев. Возможно, это даже в чем-то справедливо.

Арест и обыск дома вора в законе по кличке Шакро Молодой (на фото). Фото: МВД РФ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Коронованная сотня

В России осталось не более 100 воров в законе. Из них 70 находятся в местах лишения свободы.

В Москве концентрируется от 5 до 15 генералов криминального мира.

С 2015 года лишены гражданства и депортированы из страны 56 воров в законе.

По данным проекта Интерпола «Миллениум» (с 1996 года собирает информацию об оргпреступности), в разных странах мира насчитывается 522 вора в законе - выходцы из постсоветских стран. Именно они представляют костяк так называемой русской мафии.

СПРАВКА «КП»

1 апреля 2019 года Владимир Путин подписал Закон № 46 об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Максимальное наказание по ней - от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом 5 миллионов рублей. Просто назвался вором в законе - и присаживайся надолго.

А «за создание или руководство преступным сообществом» грозит вовсе от 12 до 20 лет. Даже «за участие в собраниях организаторов преступных сообществ» (то есть в воровских сходках) - так же от 12 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. При этом любые преступления, совершенные лицом «высшего положения в преступной иерархии» (назвавшим себя вором в законе), наказываются лишением свободы на срок от 15 до пожизненного лишения свободы.

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