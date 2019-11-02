Напрасно русским показали скотч! Теперь в России на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено

- Что это за Маша в твоем телефоне?

- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.

- Допустим. А Эльвира Сауна?

- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

* * *

А ведь когда-то мы этих ворюг-олигархов на общем собрании в комсомол принимали…

* * *

- Папа, а что тебе сегодня приснилось?

- Эх, сынок, сынок, тебе до моих снов еще спать да спать!

* * *

За вечерним чаем:

- Дорогой, по горизонтали - окрестности Москвы, 6 букв?

- Пиши: «Россия».

* * *

Перед тем как помыть окна на своем 12-м этаже, всегда оставляю записку: «Это не суицид. Просто не повезло»...

* * *

Огромный плюс нашего времени в том, что нельзя сказать с уверенностью, по- дебильному одет человек или так теперь модно.

* * *

С русскоязычного форума в Канаде - о хоккее:

- Ничё так наши нашим вчера наваляли...

* * *

- А вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1,2 секунды!

- Круто. А снимал кто?

- Да медведь нажал случайно.