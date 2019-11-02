Напрасно русским показали скотч! Теперь в России на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено
- Что это за Маша в твоем телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!
* * *
А ведь когда-то мы этих ворюг-олигархов на общем собрании в комсомол принимали…
* * *
- Папа, а что тебе сегодня приснилось?
- Эх, сынок, сынок, тебе до моих снов еще спать да спать!
* * *
За вечерним чаем:
- Дорогой, по горизонтали - окрестности Москвы, 6 букв?
- Пиши: «Россия».
* * *
Перед тем как помыть окна на своем 12-м этаже, всегда оставляю записку: «Это не суицид. Просто не повезло»...
* * *
Огромный плюс нашего времени в том, что нельзя сказать с уверенностью, по- дебильному одет человек или так теперь модно.
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С русскоязычного форума в Канаде - о хоккее:
- Ничё так наши нашим вчера наваляли...
* * *
- А вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1,2 секунды!
- Круто. А снимал кто?
- Да медведь нажал случайно.
ИСТОЧНИК KP.RU