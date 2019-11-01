2019-11-01T22:14:44+03:00
Экономика

Валерий Фадеев: «Подготовка важнейших решений должна проходить с участием общественности»

В Москве стартовал форум "Сообщество"
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Фото пресс-службы Общественной палаты РФФото пресс-службы Общественной палаты РФ
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31 октября в Москве в Гостином Дворе стартовал итоговый форум «Сообщество», завершающий годовую форумную кампанию Общественной палаты России. Его тема — «Российское гражданское общество: от контроля к участию». Ключевые дискуссии форума посвящены реализации национальных проектов и участию гражданского общества в этих процессах.

Открывая пленарное заседание форума, первый заместитель Секретаря ОП РФ Герой России Вячеслав Бочаров отметил: «Форум “Сообщество” — это форум активных, творческих, пассионарных людей, находящихся в поиске конструктивных идей. Людей, неравнодушных к судьбе своего государства и составляющих передовую часть гражданского общества. Людей, которые действуют».

«Решить огромные стратегические задачи в кратчайшие сроки можно только в том случае, когда они станут смыслом жизни всех или, по крайней мере, большинства тех, кто не на словах, а на деле считает себя гражданином РФ и для кого судьба страны и судьба своей семьи связаны неразрывной нитью. Форум “Сообщество” объединяет именно таких людей, — подчеркнул он, добавив, что российский народ в своей истории не раз решал самые, казалось бы, невыполнимые задачи, и это было результатом единения всех слоев общества. — Я уверен, что и с теми задачами, которые сведены в национальные проекты, мы справимся. Раскачиваться нет времени. Это понимают все, кто примет участие в работе дискуссионных площадок».

Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев зачитал приветствие Президента России Владимира Путина.

«Традиционно в преддверии Дня народного единства ваш форум собирает в Москве большую, сплоченную команду участников — представителей добровольческого движения, НКО, экспертных и предпринимательских кругов, молодежных объединений. Энергичных, творческих, неравнодушных людей, стремящихся реальными делами и инициативами содействовать развитию родных городов и поселков, повышению качества жизни земляков. Вы вносите свою лепту в решение важных, значимых проблем в сфере образования и просветительства, здравоохранения и экологии, культуры и туризма, благотворительности. Подаете достойный пример активной гражданской позиции, искренней любви к своей стране. Такой созидательный, приносящий огромную пользу труд заслуживает глубокого признания и поддержки», — обратился к участникам форума глава страны.

«Сегодня вам предстоит подвести итоги проделанной работы, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками. И конечно, обсудить широкий круг вопросов, главные из которых связаны с участием граждан в реализации национальных проектов, с укреплением общественного контроля над выполнением масштабных социальных программ», — добавил Владимир Путин.

Валерий Фадеев рассказал, что в настоящее время готовятся изменения в существующие законы для того, реализовать идею перехода гражданского общества от контроля к участию.

«Подготовка важнейших решений должна проходить с участием представителей общественности, среди которых очень много профессионалов, зачастую это люди, которые даже лучше, чем чиновники, разбираются в существе дел», — убежден он.

Глава СПЧ отметил, что «в некоторых кругах принято считать, что чиновники — наши враги и противники».

«Но это не так. И эта тема — от контроля к участию — наоборот, предполагает, что мы должны относиться к чиновникам, к государственным служащим как к своим соратникам. Да, всякое бывает, и коррупция есть, и кого-то сажают, но эти люди заняты своей работой, и она заслуживает уважения, потому что все-таки большинство государственных деятелей выполняют свою работу добросовестно. И когда я говорю об участии, я имею в виду тесную, плодотворную работу с государственными институтами — федеральными, региональными, муниципальными. Надо как-то по-человечески друг к другу относиться и искать продуктивные решения для жителей регионов, городов, для нас с вами в конечном счете. Нужна взаимная помощь: наша, общественная помощь государству и государственная помощь нам, общественникам», — заключил Валерий Фадеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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