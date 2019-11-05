2019-11-05T13:56:04+03:00
Политика

Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»

За ее разглашение будет грозить реальное наказание
Виктор БАРАНЕЦ
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За разглашение военной тайны будет грозить реальное наказаниеЗа разглашение военной тайны будет грозить реальное наказаниеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Года полтора назад один из наших военных кораблей выполнял учебно-боевые задачи в Средиземном море. И тогда один из матросиков вышел на палубу с мобильником и тайком сделал селфи, чтобы выставить его в соцсети. И точное место дислокации нашего фрегата было мгновенно разоблачено. Потому что в углу снимка были четко обозначены координаты геолокации корабля (точка его дислокации).

У матросика, конечно, отобрали телефон и устроили ему суровую взбучку. ЧП пахло уголовным делом, провинившемуся инкриминировали разглашение «военной тайны», но в итоге он отделался лишь легким испугом. Потому что такого понятия, как «военная тайна» в законе РФ о «Государственной тайне» нет (а в советское время был даже специальный закон).

За последние годы специалисты Минобороны, отвечающие за охрану армейских секретов, обнаружили в российском законодательстве немало «дыр», сквозь которые и просачивались «тайны». Сегодня, например, иностранным разведчикам не надо рыскать по всей России, чтобы выведать места дислокации воинских частей, их номера, принадлежность к тому или иному роду войск. Все это легко добывается в интернете. Уже дошло до того, что и о подразделениях спецназа, тайно отравленных в район боевых действий в Сирии, иногда можно узнать, заглянув в фейсбук, твиттер или к «Одноклассникам».

Да и выдержки из документов, выпущенных с грифом «Конфиденциально», или «Для служебного пользования» можно нередко встретить на просторах интернета. Таким же образом нередко разбалтывается и информация о наших оборонных заводах.

Все это и привело Минобороны и Генштаб к выводу, что пора перекрыть лазейки, которые превращают нашу армию в «проходной двор». Первым делом военное ведомство намерено вернуть в законодательство понятие «военной тайны». И четко очертить весь круг вопросов, которые к ней относятся. А таких вопросов много - это и информация о вооружениях и дислокации войск, особенностях их комплектования и мобилизационном развертывании. Сюда же будут отнесены и сведения о направлениях развития отдельных видов вооружения, военной и специальной техники, их количестве, тактико-технических характеристиках. Ожидается, что эта работа будет закончена в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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