2019-11-05T14:33:40+03:00
Политика

Вот теперь Украине - труба: Киев считает, что готов к прекращению транзита российского газа

Об этом радостно отрапортовал глава Минэнерго «Незалежной»
Дмитрий СТЕШИН
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Украина делает все, чтобы «труба» превратилась в груду металлолома. Фото Валерий Шарифулин/ТАССУкраина делает все, чтобы «труба» превратилась в груду металлолома. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
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В устах главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля это заявление звучало, как победный доклад о перемогах над москалями. Правда, с маленькой оговоркой: «Подписание договора с Газпромом остается в приоритете». Премьер Украины Алексей Гончарук тут же успокоил избирателей: «Хочу заверить украинцев, что страна к отопительному сезону готова». Действительно, в подземные хранилища Украины закачан рекордный объем газа - 21.7 миллиардов кубометров. А что потом? Что будет через несколько месяцев, когда заработают российские газопроводы в Европу в обход Украины «Северный поток-2» и «Турецкий поток»? Для начала, Киев потеряет 3 миллиарда долларов - плату за транзит российского газа через территрию Незалежной. Политолог Ростислав Ищенко, считает, что это серьезная сумма:

- Бюджет Украины в лучшие годы был 20 миллиардов, сейчас хоть и рисуют приблизительно такую же цифру, но фактически он меньше. В бюджет включены даже не полученные займы. Это много - 20-25% украинского бюджета.

Судьба газотранспортной системы Украины незавидна, хотя, добрый Газпром согласен помочь в ее сохранении:

- Газпром склонен прокачивать через Украину порядка 20-30 миллиардов кубов газа. Но Украина делает все, чтобы «труба» превратилась в груду металлолома. И, похоже, Украина своего добьется.

- Откажется договариваться?

- Вы видите, что сейчас происходит? Вместо того, чтобы на пустом месте получить условия лучше, Украина идет на откровенный конфликт, действуя по логике абсурда. Подает на Газпром в суд иск на 12 миллиардов долларов. От таких партнеров бегут, а не договариваются с ними.

А пока, на Украине пытаются бороться с «Северным потоком-2» - премьер Гончарук, призвал могучую Эстонию стать соратником по борьбе с Россией и помочь объяснить жителям ЕС всю опасность энергетической зависимости Европы от России. В Эстонии пообещали подумать над этим заманчивым предложением. В Эстонии вообще, после запуска российского порта Уста-Луга (обнуляющего большую часть транзита РФ через Эстонию), предпочитают в сторону России помалкивать. Может быть, и Украина скоро научится?.. Но верится слабо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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