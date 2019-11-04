В Госдуме прокомментировали призыв украинского премьера «противодействовать проекту Северный поток-2»

СЕГОДНЯ 22:01 2019-11-04T22:07:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Заявления украинского премьер-министра Алексея Гончарука о проекте «Северный поток – 2» прокомментировали в Госдуме. Напомним, во время двухсторонней встречи с главой МИД Эстонии Гончару призвал «оказывать противодействие проекту» и «объяснить гражданам о последствиях Северного потока -2». Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских считает, что политика киевских властей в этой ситуации не имеет ничего общего с энергетической безопасностью:

- Мне кажется, проблема наших соседей в том, что они меняют понятия. Энергетическая безопасность и свои меркантильные интересы никак не пересекаются — это совершенно разные вещи, - приводит слова Ананских RT.

Для жителей Европы оба проекта по строительству газопровода гарантируют большую чем раньше безопасность хотя бы потому, что эти потоки перекрыть будет уже сторонним странам нельзя. Что касается непосредственно газа, то депутат не сомневается, что в Европе есть в нем потребность, и от этого зависит благополучие людей и соответственно, экономики стран.

К тому же депутат усомнился, что Украина хоть как-то сможет повлиять на европейскую политику. Особенно, с учетом того, что страной Евросоюза Украина не является.

- С таким же успехом она может советовать странам Южной Америки, как себя вести, - заключил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU