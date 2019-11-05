ВКонтакте запускает второй сезон шоу «Местные» и тематический цикл о водоёмах России

ВКонтакте и студия «Амурские волны» запускают продолжение шоу «Местные». Это документальные короткометражные фильмы о российских городах, первый сезон которого посмотрели больше 14 миллионов человек. Зрителей ждёт и другая премьера — тематический цикл «Местные. Большая вода», посвящённый водоёмам России.

Шоу «Местные» раскрывает для зрителей истинный облик российских городов. В качестве проводников в каждой серии выступают трое героев. Они стремятся сделать город лучше и поэтому точно знают, что составляет его душу, а что — только обложка для туристов.

Тематический цикл «Местные. Большая вода» расскажет о крупнейших водоёмах России — Енисее, Чёрном море, Волге, Байкале, Каспии и Ангаре — через быт, увлечения, проблемы и счастливые моменты людей, которые живут рядом с ними. Первая серия познакомит зрителей с бурятской стороной Байкала. Почему жители ловят омуля, несмотря на запрет и угрозу тюрьмы, кого, по их мнению, на самом деле нужно винить в исчезновении рыбы (спойлер: бакланов и нерп) и как местный завод пробует увеличить популяцию омуля?

Трейлер уже опубликован в сообществе «Лентач».

Значительная часть жизни связана с водой и у героев премьерного выпуска «Местные. Второй сезон» — он посвящён Хабаровску. Зрители узнают, как сильно здесь ощущается влияние Азии, что показывают местным на экскурсиях и как в городе оказалась древняя каменная черепаха, откуда сделана фотография с пятитысячной купюры и многое другое. Ведущим шоу по-прежнему будет журналист Родион Чепель, признанный автором года 2017 по версии журнала GQ.

Новинкой второго сезона станет квиз с известными выходцами из города. Им предстоит доказать, что знают местные особенности не хуже ведущего, который провёл здесь лишь несколько дней. В Хабаровске вызов принял Антон Беляев (Therr Maitz). Цикл продолжат выпуски о Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Туле и Астрахани.

Шоу «Местные. Большая вода» стартует уже сегодня в 20:00, а «Местные. Второй сезон» — 7 ноября. Оба проекта будут выходить раз в неделю в сообществе «Лентач».

Студия «Амурские волны» — команда, которая делает телевидение, документальное кино и видео для диджитала. Её предыдущий проект «Гоголь. Игра в классику» в 2018 году был номинирован на премию ТЭФИ в категории «Документальный фильм». Авторству студии также принадлежит успешный образовательный телепроект «Кинотеатр Arzamas» и цикл программ «Герои РБК».