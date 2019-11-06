Одноклассники установили абсолютный рекорд дружб: 6 млн за сутки

Социальная сеть Одноклассники побила собственный рекорд по числу дружб между пользователями – за сутки было зафиксировано свыше 6 миллионов новых дружеских пар. С начала 2019 года число создаваемых дружб выросло вдвое. Рост активности пользователей произошел благодаря улучшению алгоритмов рекомендации друзей, созданию новых креативных механик для вовлечения аудитории и запуску новой платформы сервиса.

В основе создания новых связей в социальной сети лежит сервис рекомендаций друзей, его основная задача – поиск для каждого пользователя знакомых людей среди сотен миллионов зарегистрированных пользователей. Определить, знакомы ли люди в реальной жизни можно по множеству признаков, в их числе — наличие общих друзей, место работы или учебы, социально-демографические характеристики.

В 2019 году команда ОК разработала десятки новых признаков для определения вероятности дружбы с использованием алгоритмов social network analysis. Эти технологии позволили повысить точность прогноза для понимания того, с кем дружат пользователи (с родственниками, коллегами, одноклассниками) и какие сообщества они формируют.

Кроме этого, ОК запустили собственную технологию распознавания лиц на фотографиях на базе нейросетей, и стали первой российской социальной сетью, которая позволила находить друзей на совместных фото. Эти запуски позволили существенно повысить релевантность кандидатов, предлагаемых в возможные друзья.

Одним из самых «дружбоносных» направлений стала геймификация. ОК превратили добавление друзей в игровой процесс и сняли психологический барьер для пользователей, которые не решались первыми отправить приглашением в друзья. Среди вновь появившихся в сети игровых механик стал сервис «Отметь знакомых». С его помощью в ленте новостей стало возможным добавить 50 активных друзей и получить подарок от социальной сети. Кроме того, для быстрого добавления сразу нескольких друзей в Android-приложении ОК появилась механика свайпов: листая фото потенциальных друзей, пользователь может с помощью свайпа влево или вправо решить, добавить или нет в друзья человека.

Также в августе 2019 года с помощью технологии распознавания лиц ОК первыми среди соцсетей запустили добавление друзей по фото. Теперь, чтобы добавить нового друга в соцсети, достаточно его просто сфотографировать. При этом приватность пользователей надежно защищена: профиль и имя друга будут раскрыты только после подтверждения заявки с его стороны.

В результате появления новых механик дружб и обновления алгоритмов ОК зарегистрировали 50%-рост дружб среди новых пользователей. Кроме того, доля уникальных пользователей, у кого в друзьях более 50 человек, выросла на 82%. При этом, новые друзья стали писать друг другу на 30% больше сообщений. Кроме диалогов, с ростом дружб начали расти и «классы», которые пользователи ставят друг другу: их стало на 26% больше по сравнению с прошлым годом.

Марина Краснова, директор по продуктам «Лента», «Видео» и OK Live социальной сети Одноклассники:

Наши пользователи любят общаться друг с другом. Сложно найти более качественного подтверждения, чем только что побитый нами рекорд по количеству созданных дружб за сутки. Шесть миллионов людей нашли в ОК единомышленников. Нас это не может не радовать. Тем более, что рост активности пользователей по созданию новых дружб обеспечил нам прирост на десятки процентов по числу диалогов и фидбэка внутри этой аудитории. Глобально мы видим, что расширение графа связей активным друзьями растит ежедневную аудиторию социальной сети, поэтому мы собираемся продолжать развивать это направление.