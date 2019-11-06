2019-11-06T13:22:34+03:00
Умные вещи

ВКонтакте пройдёт онлайн-премьера фильма «Календарь»

Эта картина - победитель в номинации «Короткий метр» на «Кинотавре-2018»
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Прямая трансляция ленты начнётся в 21:00 в сообществе издания.Прямая трансляция ленты начнётся в 21:00 в сообществе издания.
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ВКонтакте и «Искусство кино» проведут онлайн-премьеру фильма «Календарь». Прямая трансляция ленты начнётся в 21:00 в сообществе издания.

На «Кинотавре-2018» работа режиссёра Игоря Поплаухина победила в номинации «Короткий метр» и получила первый в истории приз журнала «Искусство кино» — за лучший дебют. Кроме того, лента заняла второе место в конкурсе студенческих фильмов Каннского кинофестиваля.

«Календарь» рассказывает историю обычной женщины средних лет. Она в пути, но скрывает его цель: меняет транспорт, обманывает коллег и близких. Куда она едет и что за секрет хранит, зритель узнает только к концу фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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